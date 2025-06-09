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ТАСС

Роскосмос объявил о старте производства еще трех ракет "Ангара-А5М"

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Ракета-носитель "Ангара-А5"
Ракета-носитель "Ангара-А5".
Источник изображения: Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Она сможет выводить космические аппараты до 27 тонн на низкую околоземную орбиту вместо 24 тонн у "Ангары-А5"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Роскосмос объявил о начале производства трех новых модернизированных ракет "Ангара-А5М" для запуска модулей новой Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

"Роскосмос и Центр Хруничева заключили государственный контракт на изготовление трех ракет-носителей "Ангара-А5М" для запуска модулей новой Российской орбитальной станции. Модернизированная версия, по сравнению со штатной ракетой "Ангара-А5", обладает увеличенной грузоподъемностью. Она сможет выводить космические аппараты до 27 тонн на низкую околоземную орбиту вместо 24 тонн у "Ангары-А5", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующий этап развития программы модернизации "Ангары-А5" - адаптация ракеты для запуска пилотируемых транспортных кораблей.

О ракетах "Ангара"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. В их топливе используются керосин и жидкий кислород - экологически чистые компоненты, в отличие от топлива "Протона-М", который ракеты "Ангара" заменят в ближайшей перспективе.

Предполагается, что, помимо базовой тяжелой "Ангары-А5" (стартовая масса порядка 773 тонн, грузоподъемность - до 24,5 тонн на низкую околоземную орбиту), будут производиться модификации "Ангара-А5М" увеличенной грузоподъемности и "Ангара-А5В", которую планируется оснастить возвращаемыми первой и второй ступенями и третьей ступенью на водороде.

С помощью ракет этого семейства планируется выводить на околоземную орбиту спутники (например, орбитальную обсерваторию "Спектр-УФ"), ряд модулей перспективной Российской орбитальной станции, а также новый корабль, который будет доставлять к станции экипажи. 

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Страны
Россия
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Ангара
Компании
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