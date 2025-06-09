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ТАСС

Комиссия по НТР согласовала паспорт нацпроекта по космосу

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что при разработке проекта рассматривались вызовы российскому космосу по группам: в солнечной системе и в дальнем космосе, в околоземном пространстве и на Земле

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Комиссия по научно-технологическому развитию РФ согласовала паспорт национального проекта технологического лидерства по космосу, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Заседание комиссии состоялось под председательством Чернышенко.

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел заседание Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР). На заседании согласовали проект паспорта национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 и на перспективу до 2036 года", а также обсудили ход реализации cтратегии развития Российского научного фонда на период до 2030 года", - отметили в пресс-службе.

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов представил проект паспорта национального проекта. Он отметил, что при разработке нацпроекта рассматривались вызовы российскому космосу по группам: в солнечной системе и в дальнем космосе, в околоземном пространстве и на Земле.

Цель национального проекта - становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. Планируется, что в его состав войдут 8 федпроектов, включая "Космическую науку", "Производственно-технологическую систему" и "Кадры для космоса". Научно-технический совет Комиссии по НТР под руководством президента РАН Геннадия Красникова провел экспертизу паспорта и согласовал его с небольшими замечаниями, часть из которых уже устранена.

На этом же заседании выступил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, который рассказал о вкладе Московского университета в подготовку кадров и развитие сферы космоса.

"Президент Владимир Путин обозначил первостепенную задачу по наращиванию потенциала отечественной космической отрасли. Совместно с Роскосмосом завершается подготовка планов по обеспечению технологического лидерства в области космической деятельности. Успешно прошла стратсессия председателя правительства Михаила Мишустина: основные параметры были одобрены. Нацпроект технологического лидерства по космосу включает восемь федеральных проектов. На заседании Комиссии по НТР согласовали его в части кадрового и научного обеспечения", - рассказал Чернышенко, которого цитирует пресс-служба. 

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