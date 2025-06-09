Япония впервые показала ракеты дальностью более тысячи километров

На учениях у подножия горы Фудзи японские военные представили мобильную ракетную установку, способную поражать цели на расстоянии более тысячи километров.

Сухопутные силы Японии впервые продемонстрировали модернизированную установку "Тип-12", сообщает ТАСС. Эти ракеты созданы Mitsubishi Heavy Industries, их можно запускать с суши, кораблей и самолетов. На учениях представили колесную мобильную пусковую установку на четыре ракеты.

Войска получат новые комплексы в 2025 финансовом году, который завершится 31 марта 2026 года. В первую очередь установки разместят на острове Кюсю, обращенном к Восточно-Китайскому морю, чтобы усилить оборонительный потенциал Японии.

"Эти установки станут основой огневой мощи японской армии", – отмечается в сообщении. Власти Японии планируют закупить в США 400 крылатых ракет Tomahawk для дополнительного усиления.

В учениях у Фудзи приняли участие около двух тысяч солдат и офицеров, участвовали 50 танков и бронемашин, 60 артиллерийских орудий, более 20 самолетов и вертолетов. Всего было использовано почти 77 тонн боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа, Британия и Япония ускорили разработку совместного истребителя шестого поколения для противодействия Китаю. Береговая охрана Японии открыла огонь без предупреждения вблизи острова Кунашир. Япония начала обсуждение возможности присоединения к американской системе противоракетной обороны.

Дмитрий Зубарев