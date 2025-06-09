Алаудинов: стратегия ВС РФ позволила отказаться от штурмов крупных городов

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" напомнил, что такая стратегия применялось при освобождении Суджи в Курской области

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. ВС России не нужно штурмовать крупные города в зоне СВО, чтобы минимизировать потери, надо просто их обхватывать. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Сегодня сама ситуация и, понятное дело, формы и методы ведения боевых действий, которые уже полностью поменялись, нам, по сути своей, диктуют уже новую стратегию ведения боевых действий. Естественно, нам не нужно заходить во все эти города и класть огромное количество наших бойцов. Надо просто обжимать и, по сути своей, каждый гарнизон когда он потеряет боеспособность, контроль над территорией, возможность логистических перевозок раненых, продуктов питания, он по сути сам вынужден бывает бросить эти все позиции и уйти оттуда", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Он напомнил, что такая стратегия применялось при освобождении Суджи в Курской области. "Поэтому, я так думаю, что это уже веяние современных форм и методов ведения боевых действий", - отметил Алаудинов.