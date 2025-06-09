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Военное обозрение

Роскосмос заказал изготовление трёх модернизированных ракет «Ангара-А5М» для вывода на орбиту модулей новой российской орбитальной станции

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Источник изображения: topwar.ru

Роскосмос готовится к выводу на орбиту модулей для новой российской орбитальной станции, заказав изготовление трех модернизированных ракет «Ангара-А5М». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Роскосмос и Центр имени Хруничева заключили государственный контракт на изготовление трех новых модернизированных ракет-носителей «Ангара-А5М». Данные ракеты планируется использовать для вывода на орбиту новых модулей для российской орбитальной станции. Модернизированная «Ангара» по сравнению с базовой версией ракеты обладает повышенной грузоподъемностью: 27 тонн у «Ангары-А5М» против 24 у «Ангара-А5». Ракета способна выводить полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту.

На данный момент разрабатывается еще одна ракета семейства «Ангара-А5» — «Ангара-А5В». Данная модель будет обладать возвращаемыми первой и второй ступенями, а также третьей на водороде.

Как ранее сообщалось, Россия приняла решение построить собственную орбитальную станцию, график ее развертывания был утвержден в прошлом году. По планам Роскосмоса, запуск модулей и сборка станции должны пройти в 2027-2033 годах. Развертывание станции начнется в 2027 году с запуска научно-энергетического модуля. Затем в период до 2030 года будут выведены в космос и состыкованы еще три модуля: универсальный узловой, шлюзовой и базовый. На втором этапе в период с 2031 по 2033 годы станцию расширят, присоединив к ней два целевых модуля.

Как ранее сообщалось, российская орбитальная станция будет создана с открытой архитектурой, что означает замену или присоединение других модулей по мере надобности.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
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