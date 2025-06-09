Научный поход: чем занимается в Карибском море исследовательское судно ВМФ РФ

Сегодня океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Адмирал Владимирский» совершает плановый заход на Кубу. На Западе пристально следят за дальними походами российского исследовательского флота, а в прессе не редко обвиняют в скрытной разведдеятельности — не избежал этой участи и «Адмирал Владимирский». Какие задачи выполняет судно в Карибском море и почему его походы вызывают опасения на Западе — в материале «Известий».

Сегодня океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Адмирал Владимирский» совершает плановый заход на Кубу. На Западе пристально следят за дальними походами российского исследовательского флота, а в прессе не редко обвиняют в скрытной разведдеятельности — не избежал этой участи и «Адмирал Владимирский». Какие задачи выполняет судно в Карибском море и почему его походы вызывают опасения на Западе — в материале «Известий».

Российский гость

«Адмирал Владимирский» совершает свой четвертый дальний поход в постсоветское время. Судно вышло из Кронштадта 13 марта этого года, в апреле посетило порты Венесуэлы (Ла-Гуйаро) и Никарагуа. «Адмирал Владимирский» проводит исследования в акватории Карибского моря. В частности, на основании просьбы национальной службы гидрографии и геодезии Министерства Революционных вооруженных сил Кубы будут проведены гидрографические исследования в акваториях ряда портов острова.

«В ходе похода планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования по маршруту похода океанографического исследовательского судна», — сообщали ранее в Минобороны РФ.

Причем, полученными в ходе этой экспедиции материалами Россия, скорее всего, поделится со своими союзниками в регионе — Кубой, Венесуэлой и Никарагуа.

Это уже не первый поход судна в данный регион.

Всего же с момента постройки в 1975 году «Адмирал Владимирский» совершил не менее двух десятков походов в различные районы Мирового океана, а также в Красное, Средиземное, Аравийское и Черное моря.

В общей сложности по проекту 852 было построено шесть судов. Они стали самыми большими кораблями подобного класса в отечественном ВМФ, но пять из них были списаны и утилизированы в 1990-х – начале 2000-х годов.

С 1991 по 1994 год судно проходило ремонт в Польше, что, возможно, и спасло его. В это время начался процесс раздела Черноморского флота, в состав которого входило судно, между Россией и Украиной. В итоге 26 июля 1994 года судно вошло в состав дивизиона океанографических судов шестой Атлантической экспедиции (ныне это группа гидрографических судов). Последние годы оно прошло ряд ремонтов и поддерживается в хорошем техническом состоянии.

«Шпионская» репутация

Российский исследовательских флот всегда приковывал пристальное внимание западных стран.

В 2023 году в западных СМИ сообщалось о совместном «расследовании», проведенном спецслужбами и общественными организациями Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. В нем судно «Адмирал Владимирский» прямо было названо кораблем-шпионом.

В частности, утверждалось, что российские рыболовные и исследовательские суда используются якобы для наблюдения за подводной инфраструктурой. Кроме того, Россию обвиняли в планировании диверсий в Северном море на случай возможного конфликта.

Не стал исключением и нынешний поход. Судно «Адмирал Владимирский», предназначенное для решения широкого круга научных задач, а аналогичные суда есть и в составе флотов стран НАТО, обвинили в шпионаже за английскими подводными лодками.

Интересно, что это как раз тот случай, когда отсутствует предмет наблюдения. В составе ВМС Англии в настоящее время десять атомных подводных лодок, из которых боеспособны максимум три. Остальные находятся в той или иной стадии проведения ремонтных работ.

Неизменную шпионскую истерию на Западе вызывает обнаружение гидрографических буев. Для проведения исследований морей широко используются автономные буйковые станции. Они дают возможность длительно проводить измерения основных характеристик океана (скорость течений и температура воды) на больших акваториях. Для исследования объектов, расположенных на грунте, или для поиска подводных лодок они непригодны. Естественно, их может выбросить на берег той или иной страны — это нормально. Но на Западе каждый раз из этого устраивают антироссийское медийное шоу.

Наличие же вооруженных людей на борту судна, в чем не раз обвиняли российскую сторону, тоже легко объясняется соображениями безопасность судна и его экипажа. Сейчас на судах ВМФ России при решении ими задач в океане постоянно находятся подразделения морской пехоты для решения антитеррористических задач.

Научные открытия

Между тем научные достижения российских исследовательских судов значительны и фундаментальны и явно не ограничиваются только интересами военного ведомства. Так, например, «Адмирал Владимирский» в декабре 1982-го – мае 1983 года вместе с судном «Фаддей Беллинсгаузен» совершил кругосветную антарктическую экспедицию. За 147 суток моряки прошли 35 тыс. морских миль. Были проведены обширные исследования параметров водной и воздушной среды, позволившие уточнить динамику многих атмосферных и океанских процессов. Была выяснена природа антарктического циркумполярного течения и прибрежного противотечения. Предложена единая схема циркуляции вод Южного океана.

Был найден ряд неизвестных подводных гор, уточнены координаты 13 островов. В итоге произведена корректура лоций Антарктиды, а также были определены координаты Южного магнитного полюса.

Конечно, такие знания, как и большинство других научных исследований, могут быть использованы как в интересах экипажей рыболовных сейнеров, так и военных кораблей. Без них моряки не могут обойтись.

При этом такие суда могут решать задачи изучения морской среды и для иностранных заказчиков, а также обеспечивать участие России в международных договорах, например, в области изучения морей, омывающих Антарктиду.

Справка «Известий» Судно «Адмирал Владимирский» было построено на польской верфи в Щецине. Водоизмещение в полном грузе 9200 т, наибольшая скорость 19,2 узла. На экономической скорости в 14,5 узла судно способно пройти 24 тыс. миль. Автономность — 90 суток. Экипаж 77 человек, способен взять на борт 76 сотрудников экспедиции. На борту судна расположены 18 лабораторий, включая гидрографическую, аэрологическую, океанографическую и другие. Оно может нести вертолет типа Ка-27 и несколько катеров, включая два гидрографических промерочных.

Дмитрий Болтенков

Богдан Степовой