Вторая конференция по подготовке российско-монгольского учения "Селенга-2025" завершилась

Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.

В мероприятии от российской стороны приняли участие представители ВВО под руководством временно исполняющего обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Михаила Носулева

УЛАН-УДЭ, 7 июня. /ТАСС/. Вторая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2025" завершилась в Монголии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В целях развития российско-монгольского партнерства представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии провели вторую планирующую конференцию по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению "Селенга-2025". Проведение учения "Селенга-2025" запланировано на вторую половину текущего года", - говорится в сообщении.

В мероприятии от российской стороны приняли участие представители ВВО под руководством временно исполняющего обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Михаила Носулева. Во время визита в Монголию состоялись рабочие встречи с министром обороны страны Сандагийн Бямбацогтом, начальником генерального штаба ВС Монголии генерал-майором Сюнревийнс Ганбьямбой, а также с командующим сухопутными войсками ВС Монголии генерал-майором Чимэдгочоо Цогтжаргалом.

"В ходе переговоров стороны согласовали сроки проведения учений, а также достигли договоренностей по ключевым организационным аспектам, включая порядок перемещения контингентов и вопросы всестороннего обеспечения", - уточняет пресс-служба.

Представители ВВО также приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия образования авиации Монголии.