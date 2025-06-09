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В Ставропольском крае подготовили партию дронов с повышенной грузоподъемностью

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Фото: Пресс-служба Южного военного округа
Фото: Пресс-служба Южного военного округа.

МО: Для участников СВО подготовили FPV-дроны с повышенной грузоподъемностью

Волонтеры и конструкторы из Кочубеевского района Ставропольского края подготовили новую партию FPV-дронов с повышенной грузоподъемностью для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Отмечается, что благодаря усиленной раме квадрокоптеры могут нести груз весом до четырех килограммов, а дальность полета составляет 28 километров. Часть деталей для дронов изготавливают на 3D-принтерах.

«Перед отгрузкой FPV-дроны проходят этапы установки необходимого программного обеспечения и проверки всех систем. После завершения изготовления, партии направляются в подразделения Южного военного округа (ЮВО) в зону проведения СВО для боевого применения», — говорится в сообщении.

Ранее в июне стало известно, что десантники группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России в зоне СВО начали применять многоцелевые FPV-дроны «Заноза», способные доставлять боеприпасы, провиант или наносить удары.

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Страны
Россия
Продукция
Днепр
Компании
Минoбороны РФ
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