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Военное обозрение

WSJ: Иран заказал у Китая тысячи тонн компонентов для создания сотен баллистических ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Администрация Трампа пытается договориться с Тегераном о возобновлении так называемой ядерной сделки, в рамках которой Иран откажется от создания собственного ядерного оружия. Прошло уже несколько раундов переговоров, пока что конкретный результат не достигнут.

Одновременно руководство Израиля, лично премьер Нетаньяху регулярно заявляют о планах нанесения ударов по иранским ядерным объектам. Похоже, в Тегеране больше верят израильским угрозам, чем «миролюбию» Трампа.

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет со ссылкой на свои источники, что Иран заказал у Китая тысячи тонн компонентов для производства сотен баллистических ракет. По данным издания, Тегеран заказал в КНР достаточное количество перхлората аммония для потенциального производства до 800 твердотопливных ракет.

Ожидается, что материалы поступят в Иран в ближайшие месяцы. В публикации WSJ сообщается, что отправка была согласована несколько месяцев назад, вероятно, до заявления президента США Дональда Трампа в марте о том, что он предложил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи провести переговоры по ядерной программе. Перхлорат аммония был заказан иранской компанией Pishgaman Tejarat Rafi Novin Co. у гонконгской Lion Commodities Holdings Ltd.

Источник WSJ сообщил, что часть перхлората аммония, как ожидается, будет отправлена проиранским группировкам, таким как йеменские повстанцы-хуситы, которые неоднократно запускали баллистические ракеты по Израилю. Однако большая часть материалов останется в Иране, поскольку в стране ведутся работы по ремонту заводов по производству ракет, которые были повреждены в октябре в результате ударов по ним ЦАХАЛ.

В результате израильского удара в октябре было уничтожено около десятка так называемых планетарных смесителей, которые служат для смешивания компонентов для баллистических ракет, сообщает WSJ.

Кроме того, Иран также работает над восстановлением своей системы противовоздушной обороны после израильских атак.

На запрос американской газеты в Министерстве иностранных дел Китая ответили, что Пекину ничего не известно о контракте на такую поставку.

Иран, лидеры которого поклялись уничтожить Израиль, уже давно финансирует и вооружает сеть региональных военизированных группировок на Ближнем Востоке, так называемую Ось сопротивления, в которую входят йеменские хуситы, ливанская «Хизбалла» и ХАМАС в секторе Газа, а также ополченцы-сепаратисты в Ираке.

После пяти раундов переговоров США в субботу представили Ирану предложение о заключении сделки, которая, как сообщается, ограничит обогащение урана в Исламской Республике, не прекращая его полностью. В среду Хаменеи отклонил это предложение.

Ранее МАГАТЭ в своем отчете сообщило, что Иран якобы значительно увеличил запасы урана, обогащенного до 60%.

В свою очередь, портал Axios утверждает со ссылкой на израильских чиновников, что Израиль проинформировал Белый дом о том, что не будет наносить удары по иранским ядерным объектам в случае заключения новой ядерной сделки. Хотя армия обороны Израиля постоянно готовится к нанесению удара по Ирану, отдельные приготовления к ударам по хуситам были неверно истолкованы США и другими странами как признак неминуемого нападения Израиля на Исламскую Республику, сообщил Axios один из высокопоставленных израильских чиновников.

Источник изображения: topwar.ru

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