Войти
Lenta.ru

Путин упразднил комиссию по строительству космодрома Восточный

357
0
0
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press.

Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому была упразднена комиссия по вопросам строительства космодрома Восточный. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Упразднить комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный», — сказано в распоряжении.

Как напоминает ТАСС, на космодроме будут проводить испытания автоматических космических аппаратов, разгонных блоков и космической головной части. Ожидается, что объект будет полностью готов к концу 2026 года.

23 мая аэропорт космодрома Восточный впервые официально принял самолет «Роскосмоса» Ту-204-300.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-204
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 10:00
  • 2
Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)
  • 09.06 09:51
  • 9330
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 09:49
  • 2
Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно
  • 09.06 09:26
  • 1
Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет
  • 09.06 09:00
  • 1
Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала Мьянмы - премьер-министр
  • 09.06 07:32
  • 0
По поводу "Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)"
  • 09.06 06:16
  • 1
Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою
  • 09.06 05:53
  • 1
Эксперты рассуждают о защите аэродромов ВКС РФ после атаки, осуществлённой FPV-дронами
  • 09.06 04:28
  • 0
Ответ на "Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США"
  • 09.06 03:55
  • 1
Ответ на "«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки"
  • 08.06 13:25
  • 4
«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки
  • 08.06 09:11
  • 3
Пентагон объявил тендер на технологию защиты бронетехники от дронов
  • 07.06 19:58
  • 0
Что делать? :) (C)
  • 07.06 18:52
  • 1
В Челябинске разработали автоматическую систему ПВО для защиты от дронов
  • 07.06 10:47
  • 1
Создатели «Эльбрусов» пообещали процессор, «в 30-200 раз» превосходящий иностранные