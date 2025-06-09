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В Нижегородской области заложили второй малый морской танкер проекта 23630

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В четверг, 5 июня, на "Окской судоверфи" (Навашино, Нижегородская область) заложили малый морской танкер "Контр-адмирал Халиуллин" проекта 23630 (заводской №2402). Об этом сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Судно названо в честь флотоводца, ученого-кораблестроителя и наставника нескольких поколений моряков Юрия Михайловича Халиуллина.

Окская судоверфь


"Сегодня замечательный день для ВМФ. Мы закладываем первый серийный танкер, названный в честь нашего дорогого учителя, Юрия Михайловича Халиуллина, положившего всю жизнь на служение отчизне. От имени Главкома ВМФ поздравляю с этим знаменательным событием! Уверен, танкер будет построен в срок. Желаю крепкого здоровья и успехов в укреплении обороноспособности Родины", – отметил в ходе церемонии начальник управления кораблестроения главного командования ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов.

В апреле 2024 года на "Окской судоверфи" заложили головное судно проекта 23630. Полное водоизмещение танкера – 4700 тонн, длина корпуса – 86 метров. Судно способно двигаться через льды. Скорость полного хода – 12 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 29 человек, группа антитеррора – 8 человек. Грузоподъемность – 2000 тонн.

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