Порошенко: у Украины закончилось оружие, поставленное США при Байдене

Бывший президент заявил, что в резервном фонде Киева денег осталось на две недели

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Украина исчерпала военную помощь, одобренную предыдущим американским президентом Джо Байденом. Такое мнение выразил бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

"Оружие, которое было обеспечено еще предыдущей администрацией, уже исчерпано и поставлено на территорию Украины", - написал он в своем Telegram-канале. По словам политика, Украина до конца года должна изыскать дополнительно $12 млрд на финансирование военных нужд. Партия Порошенко "Европейская солидарность" настаивает на диалоге с западными партнерами по этому вопросу.

Бывший президент заявил, что в резервном фонде, который создавался для удовлетворения срочных потребностей Украины в сфере безопасности и был расписан на целый год, "денег осталось лишь на две недели". По словам Порошенко, власти в Киеве растратили средства на повышение своего рейтинга и единый телемарафон, который представляет собой объединенный эфир нескольких украинских телеканалов. Во включениях участвуют в основном политики и чиновники, лояльные Владимиру Зеленскому, а оппозиция фактически отстранена от эфира. Оппоненты называют телемарафон одной из форм цензуры.

По оценке экспертов, военная помощь Украине, одобренная Байденом, может закончиться уже этим летом, а заместить США в этом плане Европе будет сложно. В конце мая Зеленский заявил, что бесплатная военная помощь Киеву со стороны Запада уменьшается, поэтому приходится закупать все больше оружия за собственный счет.