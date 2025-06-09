В РФ разработали прототип станции спутниковой связи для мониторинга данных БПЛА

Платформа способна собирать в небе данные беспилотников и спутников, создавать мобильные точки доступа в труднодоступной местности, сообщили в пресс-службе Университета Решетнева в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 июня. /ТАСС/. Студенты и преподаватели Университета Решетнева в Красноярске разработали прототип уникальной наземной мобильной станции спутниковой связи "Орбита М-Комплекс". Станция способна собирать в небе данные беспилотников и спутников, создавать мобильные точки доступа в труднодоступной местности, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Преподаватели и студенты Университета Решетнева в Красноярске разработали уникальный прототип мобильной станции спутниковой связи "Орбита М-Комплекс" для проекта "Бесшовное небо" (единая система взаимодействия технологий в воздушном и космическом пространстве - прим. ТАСС). <…> Разработанный комплекс призван стать одним из элементов государственной инициативы "Бесшовное небо" и занять пустующую нишу доступных отечественных решений для образования и науки в области спутниковой связи и мониторинга", - сообщили в пресс-службе.

Прототип станции решает сразу несколько задач: сбор и мониторинг данных беспилотников и спутников, создание мобильных точек доступа связи в труднодоступных местах для поисково-спасательных, экологических и других операций. По словам научного руководителя проекта Никиты Добросоцкого, прототип станции "Орбита М-Комплекс" создан в ответ на отсутствие на российском рынке доступных, готовых и при этом комплексных мобильных решений для вузов, радиолюбителей и других. "Прототип выгодно отличается от дорогих импортных аналогов: стоимость в 3-5 раз ниже при полном покрытии диапазона 1 МГц - 6 ГГц, наличии русифицированного ПО, учебно-методического комплекта и локальной техподдержки", - пояснил ТАСС Добросоцкий.

По данным пресс-службы, сейчас разработчики проводят полевые и лабораторные испытания прототипа.

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева образован в 2016 году. Вуз занимается разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий.