УЗГА начал сборку первого опытного образца новейшего турбовинтового пассажирского самолёта ТВРС-44 «Ладога»

Источник изображения: topwar.ru

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) начал сборку первого экземпляра опытного образца регионального турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога». Об этом сообщается на сайте предприятия.

Специалисты УЗГА приступили к сборке первого экземпляра новейшего регионального самолета «Ладога». В марте этого года в Екатеринбург из Самары был доставлен фюзеляж самолета, собранный на заводе «Авиакор». На данный момент фюзеляж оснащают функциональными узлами и системами. После сборки самолет передадут для испытаний, сначала наземных, а потом летных.

Как отмечают на предприятии, самолет в рамках летных испытаний должен совершить более 1 тысячи полетов, план разработан и согласован. Летные образцы ТВРС-44 «Ладога» будут оснащены двигателями ТВ7-117СТ-02, они тоже будут проходить сертификационные испытания в составе самолета. Новый двигатель создан на базе ТВ7-117СТ-01, разработанного для пассажирского самолёта Ил-114-300. В отличие от базового двигателя, новый имеет закрытую масляную систему и новый генератор переменного тока с более высокой частотой вращения, а также другие конструктивные изменения, которые делают расход топлива минимальным для самолётов этого класса. Заявленная взлетная мощность — 2400 л. с.

Источник изображения: topwar.ru

Разработка ТВРС-44 «Ладога» ведется с 2021 года, окончание сборки первого опытного образца запланировано на декабрь 2025 года.

ТВРС-44 «Ладога» — двухдвигательный турбовинтовой самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров на региональных линиях, разработанный на замену парка устаревших советских самолетов Ан-24/26 и Як-40. В конструкции ТВРС-44 используется множество узлов и комплектующих от других российских самолетов, уже запущенных в производство. Это ускоряет его создание, а также удешевляет серийный выпуск.