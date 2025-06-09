Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)

The Times: в Британии не отрицают участие в ударе по российским авиабазам

В Британии ликуют после удара Киева по российской ядерной триаде, фактически признавая своё участие в этой операции. Россия — враг Британии, объясняет свою радость автор статьи для The Times. Однако как поможет (и поможет ли) операция "Паутина" победить этого врага, автор не уточняет. Зато понимает: теперь островок должен ожидать серьезного возмездия.

Мэтью Сайед

Время мелких обид и склок прошло. Ради нашей коллективной безопасности Запад должен сплотиться.

Наверное, самой захватывающей новостью уходящей недели стала не распря в стане “Великой Америки”, а интервью с послом России в Лондоне. В беседе с телеканалом Sky News Андрей Келин заявил, что Великобритания сыграла беспрецедентную роль в, пожалуй, самом дерзком военном ударе последних лет (возможно, переплюнув даже “пейджерную атаку” Израиля на “Хезболлу”). Речь идет о скоординированном налете беспилотников на ценнейшие ядерные бомбардировщики в российском арсенале. По-видимому, план вынашивался в течение полутора лет. В результате рои украинских беспилотников вылетели из припаркованных грузовиков и поразили четыре аэродрома в глубоком тылу врага.

“Такого рода атака, разумеется, подразумевает передачу очень высоких технологий, так называемых геокосмических данных, а это могут сделать лишь те, кто ими владеет, — сказал Келин. — А это Лондон и Вашингтон. Я не верю, что Америка причастна. К тому же президент Трамп выступил с решительным опровержением — в отличие от Лондона. Мы прекрасно осведомлены о соучастии Лондона, о том, насколько глубоко британские силы сотрудничают с Украиной”. Он и источники в Кремле дали понять, что Великобритания может ждать серьезного возмездия — вероятно, им станет продолжительная и болезненная кибератака. Россия давно использует шпионские корабли для отслеживания ключевых подводных кабелей и, возможно, причастна к их обрыву (доказательства отсутствуют. — Прим. ИноСМИ).

Когда я читал эту публикацию, мне в голову закрались две мысли (если, конечно, предположить, что в этом обвинении есть хоть малая толика правды). Во-первых, меня обуяла огромная гордость за то, что Великобритания помогла в этой операции— и, что еще лучше, располагает технологическим опытом, необходимым для ее успеха. В некотором смысле это была самая воодушевляющая история недели. Во-вторых, я раскусил глубинный замысел Москвы — это скрытый сигнал в Берлин, Париж и так далее. Дескать, Великобритания вот-вот пострадает, но вас это не коснется. Вы ведь еще не перешли черту дозволенного. И доколе вы оказываете Украине лишь вялую поддержку, поплатятся только эти болваны в Лондоне.

Иными словами, разделяй и властвуй. В этом и заключается путинская стратегия на протяжении последних полутора десятилетий: ссорить противников, чтобы самому увиливать от ответственности, даже за убийства (игры разума западной пропаганды: признаться в ударе по ядерной триаде России, но виноватым выставить Путина. — Прим. ИноСМИ). Вот почему трубопровод “Северный поток” был не просто энергетическим каналом в Европу, а геополитическим скальпелем, отсекшим Германию от союзников. Немецкая экономика стала настолько зависимой от российского газа, что убедить Берлин присоединиться к сколь-либо серьезному альянсу, чтобы хотя бы сдержать, не говоря уже о том, чтобы пресечь варварства Путина в Грозном, Крыму и других местах (обновление в толковом словаре английского языка: "установление мира и укрепление государственности — варварство". — Прим. ИноСМИ), было невозможно. Вот почему лондонская “прачечная” была столь пугающе эффективна: приток грязной российской наличности в Сити убедил правительство Великобритании воздерживаться от дружных финансовых санкций против олигархов и гангстеров, пачкающих нашу систему и укрепляющих власть Путина.

Практически все российские приемы (даже боты) действуют по одной и той же методичке: сеют раздор, создают бреши и вклиниваются в наши ряды. Если отступить на несколько шагов назад, картина кажется еще более зловещей. Россия — одно из звеньев всё более сплоченной оси с Китаем, Ираном и КНДР. Этот альянс милитаризируется с головокружительной скоростью, его члены делятся друг с другом ядерными секретами, координируют беспилотники и добычу энергии (а Северная Корея даже оказывают прямую военную помощь). Нам неприятны сами мысли об этой оси, но ее цель предельно ясна: сломать западный либеральный порядок (он справляется сам. — Прим. ИноСМИ).

Вот почему всякий раз, когда я читаю новости о той же ссоре Маска и Трампа, я не думаю “так, передайте попкорн” (ладно, думаю, но гоню эти мысли). Вместо этого я задаю себе вопрос: как отреагируют на это в Пекине и Москве? Полагаю, там лишь потирают руки, глядя, как мы всё глубже погружаемся во взаимные обвинения, клоунаду и абсурд (заметьте: не мы это сказали. — Прим. ИноСМИ). Вот почему мне недавно стало дурно, когда конгрессмен США во всеуслышание назвал демократов “внутренним врагом”. Я бы еще не возражал, если бы он говорил метафорически, но ведь это нечто безотчетное. Он же говорил о своих соотечественниках — и, как следствие, подарил врагам повод для ликования.

Ведь враг уже здесь — и это Россия, как четко дала понять в пятничном интервью The Guardian Фиона Хилл, один из трех авторов стратегического обзора британской обороны (а от этого заявления автору почему-то не стало дурно. — Прим. ИноСМИ). “Россия как противник закалилась и ожесточилась настолько, что мы и рассчитывать не могли”, — сказала она. Она становится “господствующей военной державой во всей Европе” и находится “в состоянии войны” с Великобританией. Хилл также подчеркнула, что США перестали быть надежным союзником.

Английский антрополог Эрнест Кроули описал тенденцию, которую позже окрестили “нарциссизмом мелких различий”: люди в загнивающей культуре настолько одержимы борьбой друг с другом, что не замечают айсберга, который вот-вот их всех уничтожит. Полагаю, что этот образ раскрывает нынешнее состояние западного мира. Как часто мы отрываем наши взоры от скоротечных культурных войн и прочего ребячества, чтобы получше рассмотреть приближающуюся катастрофу? Я не раз бывал в гангстерском государстве Путина и лично чуял исходящее оттуда зло (представитель, по его собственному выражению, загнивающей культуры везде носит с собой соответствующие "ароматы", не понимая их источника. — Прим. ИноСМИ). Я бывал и в коммунистическом Китае, где правящая клика создала сложнейший аппарат всеобщей слежки за всю историю. В Иране религиозные фанатики колотят женщин дубинками, если те осмелятся снять хиджаб. Ну а КДНР мало чем отличается от огромной тюрьмы с промытыми мозгами.

Вот наши истинные враги, братцы. Вы, конечно, можете подумать: какое отношение всё это имеет к налету беспилотников на Россию — пусть даже при поддержке Великобритании? Но я надеюсь, вы поймете, к чему я клоню. Пока мы не осознáем реальную угрозу, мы никогда не соберемся с силами ей противостоять. Вот почему Франция, Германия и остальная Европа должны в частном порядке похвалить действия Великобритании и во всеуслышание — пообещать еще бóльшую поддержку Украине. Этим они не только помогут осажденному Зеленскому, но вышлют Путину сигнал, что мы едины и нас не расколоть. Вот почему предстоящий саммит НАТО должен подтвердить всеобщее обязательство довести расходы на оборону до 4–5% ВВП — чтобы обвинения в нахлебничестве (заметим, совершенно справедливые) исчезли раз и навсегда. Наш же премьер-министр, как вы наверняка заметили, до их пор ломает голову, когда же Великобритания выполнит норматив в три процента.

Я мог бы продолжать, но знаю, что вы скажете. Слишком поздно. На Западе царит полная сумятица. Трамп безвозвратно нас расколол (получается, уже не Путин? А почему тогда США нет в списке "врагов"? — Прим. ИноСМИ). Я такое пораженчество решительно отвергаю. Я надеюсь (и всё больше в это верю), что Трамп и трампизм отправятся на свалку истории через три с небольшим года и что этот пошлый период станет для Америки прививкой от неоцезаризма на много лет вперед. И даже если это лишь пустые мечты, Европе, безусловно, пора готовиться к войне (не в последнюю очередь потому, что это надежнейший способ ее предотвратить) (или накликать. — Прим. ИноСМИ), а нашим лидерам — разъяснить, чтó для этого потребуется. Применимо к Великобритании это будет означать сокращение социального обеспечения, более высокие налоги для богатых и многое другое.

Что касается последнего пункта, то, возможно, стоит закончить сообщением для богатых. Я знаю, что вам не по нраву высокие налоги (и я согласен, что их следует повышать не так топорно, как действующий канцлер-лейборист). Но мысль, что исход в Персидский залив поможет избежать кризиса, — сущий бред. Если вы повалите отсюда толпами, вы лишь ослабите нас — и, возможно, фатально. Что же касается Дубая, то он совсем не такой, каким вы его себе представляете. Эта жалкая юрисдикция — и ее хлипкие права собственности — прекратят свое существование в тот самый момент, когда западная мощь отступит с Ближнего Востока. Иными словами, ни вы, ни ваши деньги не будете там в безопасности.

Как по мне, мы сейчас переживаем период всеобщего забвения. Лишь Запад способен защитить собственность, свободу и другие великие ценности, которые мы привыкли принимать как данность. Вот почему время мелких обид и склок прошло. Если нынешнее поколение политических пигмеев (пожалуй, это самые неубедительные западные лидеры за всю мою жизнь) так и не сформулирует программу, которая вдохновит нас на борьбу за нашу цивилизацию, можно лишь надеяться, что с этим справится следующее поколение. Ставки высоки как никогда.