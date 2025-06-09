В Киргизии выразили заинтересованность в сотрудничестве с Россией в сфере спутниковой связи

Бишкек. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Киргизия и Россия намерены сотрудничать в сфере спутниковой связи, сообщает в субботу пресс-служба Министерства цифрового развития Киргизии.

"Министр цифрового развития Киргизии Азамат Жамангулов встретился с гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым на полях конференции "Цифровая индустрия промышленной России", - сообщили в пресс-службе.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, включая обмен опытом, обучение специалистов и развитие технологий спутниковой связи, а также договорились о подготовке меморандума о сотрудничестве.