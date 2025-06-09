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Интерфакс-АВН

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту американский коммуникационный спутник

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 в субботу вывела на орбиту американский спутник радиовещания Sirius SXM-10, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника SXM-10 подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида в 00:54 по времени Восточного побережья США (в 07:54 мск). Примерно через 33 минуты спутник был выведен на орбиту.

Задачей спутника SXM-10 нью-йоркской компании Sirius XM Holdings Inc., масса которого достигает семи тонн, является предоставление услуг спутникового радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах). Его срок службы рассчитан на 15 лет.

Аппарат дополнит группировку спутников Sirius XM, формирование которой началось в 2008 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
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