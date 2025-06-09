Премьер Финляндии сообщил о планах повысить оборонные расходы, средства направят на защиту границы с РФ и систему ПВО

Хельсинки. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Финляндия намерена увеличить оборонные расходы до 5% валового внутреннего продукта, дополнительные средства будут направлены в первую очередь на сухопутные войска, защиту границы с Россией и систему противовоздушной обороны (ПВО), заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

"Страны НАТО 5 июня предварительно обсудили возможность увеличения оборонных расходов до 5% от ВВП. Финляндия поддерживает это предложение", - сказал Орпо в субботу в интервью порталу телерадиовещания Yle.

"Я рад, что в Финляндии по этому вопросу существует почти полное согласие между всеми партиями", - отметил глава правительства.

По его словам, правительство планирует увеличить оборонные расходы до 3% от ВВП к 2029 году, что означает ежегодное увеличение оборонного бюджета на 1,5-2 миллиарда евро.

Он напомнил, что график увеличения этого бюджета рассчитан до 2032 года, поэтому искать решения по финансированию придется и будущим правительствам.

Орпо сказал, что единственный устойчивый способ финансировать оборонные расходы - это ускорять экономический рост и повышать занятость.

При этом премьер признал, что это сопряжено с определенными трудностями, но, тем не менее, заявил, что не поддерживает финансирование оборонных расходов за счет повышения налогов или сокращения бюджета.