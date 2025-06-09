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Военное обозрение

Эксперты рассуждают о защите аэродромов ВКС РФ после атаки, осуществлённой FPV-дронами

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Источник изображения: topwar.ru

Атаки украинских беспилотников по четырем военным аэродромам ВКС РФ, направленные на стратегические ракетоносцы - часть нашей ядерной триады, вновь остро обозначили проблему их защиты, особенно на случай, когда враг действует исподтишка диверсионно-террористическими методами.

Возникает вопрос, как мы можем защитить такие важные военные объекты, как аэродромы, от новых атак врага, который уже неоднократно показывал свою беспринципность, террористическую сущность и останавливаться не намерен.

Ситуация усугубляется еще и тем, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц, хотя и со всяческими оговорками, принял решение о поставках на Украину дальнобойных ракет «воздух-земля» Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 километров. Они могут появиться на вооружении ВС ВСУ уже в самое ближайшее время, а быть может, поставки уже идут. Бундесвер с недавнего времени перестал раскрывать информацию о военной помощи Киеву. В этом случае под удары врага могут попасть десятки военных аэродромов на территории РФ.

Можно, конечно, перебазировать всю стратегическую авиацию как можно дальше на восток. Но как быть с остальными самолетами, да и вообще аэродромами? Кроме того, кто сказал, что очередные фуры или нечто иное с дронами-камикадзе врага не доберутся и туда? Да и как-то негоже крупнейшей ядерной державе, обладающей самыми передовыми видами вооружений и мощной армией, фактически бежать от врага. Именно этого, в частности, и добивается режим Зеленского, рассчитывая на очередную медийную «перемогу» и рост недовольства россиян властями.

Проблема усугубляется тем, что по условиям договора СНВ-3 наши военные не могут спрятать стратегические авианосцы-носители ядерного оружия в закрытые и хорошо укрепленные ангары. Впрочем, такое правило распространяется и на США, где уже озадачились защитой военных объектов от атак дронов. Аналогично действует и Пекин, китайские предприятия усилили разработки средств антидроновой защиты, в том числе присматриваясь к лазерным установкам.

Пока что ВС РФ наносят очередные «удары возмездия» по объектам противника. Это неплохо, но кардинально проблему не решает, особенно когда неприкосновенной остается киевская верхушка, крупные объекты логистики и т. д.

Пока что по этой теме можно полагаться на мнения и рассуждения всевозможных экспертов.

Историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал атаку на российские аэродромы беспилотниками, которые запускались из фур. По его мнению, необходимо усилить контроль со стороны Госавтоинспекции в районах расположения стратегических объектов, увеличив количество пунктов проверки транспортных средств.

Кроме того, военные аэродромы должны более усиленно прикрываться системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средствами ПВО. Сами самолеты нужно укрыть навесными сетями, в идеале — из кевларовой ткани, считает эксперт.

В свою очередь, генерал-майор авиации, герой Советского Союза и бывший вице-президент России Александр Руцкой в блиц-интервью Daily Storm предложил снарядить стратегические объекты авиации закрытыми капонирами и хорошими системами ПВО. Иными словами, российскому руководству стоит выбирать — соблюдать договор СНВ-3 и рисковать дальше самолетами или выйти из соглашения.

У Китая, КНДР, Израиля тоже есть ядерное оружие. Но они его носители напоказ не выставляют. Никаких международных договоров о сокращении, ревизии и прочем не подписывают.

Когда я служил, везде были капониры, защитные устройства самолетов. Это арочное бетонное укрытие, куда загоняли самолеты. В них огромные металлические бронированные двери с электроприводом, их открываешь, туда самолет закатываешь и закрываешь. Цена капонира и самолета несопоставима

— напомнил Руцкой.

Первоначально украинская сторона утверждала, что дроны управлялись с помощью спутниковых каналов. Но в настоящее время уже достоверно известно, что операторы «вели» дроны с помощью каналов сотовой связи. А вот полетные данные — высоту, скорость, курс и т. д. беспилотники получали от ГНСС — глобальных навигационных спутниковых систем.

Ряд экспертов объясняют, почему атаки на аэродромы «Дягилево» и «Иваново» были отражены. Банально - атака не обозначалась как нулевая по уровню своей вероятности.

Боевое охранение вовремя заметило угрозу и сразу включило станции радиоэлектронной борьбы, в том числе и те, которые отрубают сотовую связь и GPS/ГЛОНАСС.

А вот по поводу использования зенитных пушек и дробовиков мнения расходятся. На территории аэродромов много взрывоопасных объектов, а попытки сбить таким способом низколетящие дроны могут привести к серьезным последствиям.

Подводя итог, можно сказать, что единого общего решения данной проблемы не существует. Необходим комплекс мер по защите наших военных аэродромов, и очень хотелось бы верить, что таковые теперь разрабатываются всерьез, а не на словах и в отчетах, чтобы просто «порадовать глаз» высокому начальству.

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Германия
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БПЛА
ГЛОНАСС
СНВ-3
Ядерный щит
1 комментарий
№1
09.06.2025 05:53
Цитата
Первоначально украинская сторона утверждала, что дроны управлялись с помощью спутниковых каналов. Но в настоящее время уже достоверно известно, что операторы «вели» дроны с помощью каналов сотовой связи. А вот полетные данные — высоту, скорость, курс и т. д. беспилотники получали от ГНСС — глобальных навигационных спутниковых систем.

Ряд экспертов объясняют, почему атаки на аэродромы «Дягилево» и «Иваново» были отражены. Банально - атака не обозначалась как нулевая по уровню своей вероятности.

Боевое охранение вовремя заметило угрозу и сразу включило станции радиоэлектронной борьбы, в том числе и те, которые отрубают сотовую связь и GPS/ГЛОНАСС.
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