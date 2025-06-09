Российские десантники создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов

Десантники группы Днепр создали класс FPV-асов, где учат попадать в окна

ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Десантники российской группировки войск "Днепр" создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов, где операторов учат атаковать различные цели, направляя беспилотники в окна, внутрь автомобилей и в подвалы, маневрировать между ветками в лесополосах, передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказал десантник-оператор ударного FPV-дрона с позывным "Самурай", сначала обучающиеся изучают теорию и тренируются на симуляторах.

"Сначала мы обязательно должны выучить теорию, без нее совсем никак. Симуляторы - познать что да как. Дрон поднять, почувствовать. И уже практическое занятие", - сказал он.

Затем бойцы проходят практику на полосе препятствий.

"У нас идет змейка, также (обучаемся) маневрировать, уклоняться от веток в лесопосадке... Благодаря этому классу можно научиться попадать в разные цели. То есть, в окна, залетать в машины, если будет дверь открыта. В подвалы залетаем", - пояснил оператор.

По словам военного, занятия позволяют хорошо развить моторику. Он отметил, что коптер необходимо балансировать и постоянно контролировать, поскольку он лишен собственной программной стабилизации.

Дрон, на котором тренируются бойцы, сконструирован таким образом, чтобы не ломался и не разбивался при каждом столкновении с препятствием. "Этот дрон мы собирали сами... У нас есть своя мастерская. То есть, он может падать, ничего страшного, мы все сделаем, запаяем, перекрутим", - подчеркнул военный.