Филиппины закупают в Южной Корее еще 12 самолётов FA-50PH

3 июня 2025 года южнокорейская авиастроительная корпорация Korea Aerospace Industries (KAI) подписала контракт с министерством национальной обороны Филиппин на поставку военно-воздушным силам Филиппин дополнительных 12 легких истребителей/учебно-боевых самолетов FA-50РН Fighting Eagle. Стоимость контракта составляет 975,27 млрд южнокорейских вон (40 млрд филиппинских песо, или около 720 млн долл.). Поставки должны быть произведены с 2026 по 2030 годы.

Первые два легких истребителя/учебно-боевых самолета KAI FA-50РН Fighting Eagle ВВС Филиппин с филиппинскими бортовыми номерами 15-001 и 15-002. Второй самолет был потерян 04.03.2025 (с) ВВС Филиппин

Ранее ВВС Филиппин по контракту от марта 2014 года стоимостью 18,9 млрд филиппинских песо (421 млн долл по тогдашнему курсу) уже приобрели 12 самолетов KAI FA-50PH, поставленных с ноября 2015 по май 2017 годов. Эти самолеты находятся на вооружении 7-й тактической истребительной эскадрильи Bulldogs 5-го истребительного крыла на авиабазе Баса и составляют основу боевого потенциала ВВС Филиппин. С 2017 года самолеты FA-50PH неоднократно задействовались в боевых действиях против исламских повстанцев на Филиппинах. 4 марта 2025 года в ходе такого применения был потерян самолет FA-50PH с филиппинским бортовым номером 15-002, оба члена его экипажа погибли.

Планы закупки второй партии из 12 самолетов FA-50PH озвучивались филиппинскими властями еще со времени подготовки первого контракта, но в итоге соглашение было заключено только сейчас. Сообщается, что 12 дополнительно заказанных теперь Филиппинами самолетов FA-50PH должны относиться к новой модификации Block 20 и будут оснащены бортовыми РЛС с АФАР (предположительно, Raytheon PhantomStrike), другим улучшенным электронным оборудованием, расширенным составом управляемого вооружения, а также оборудованием для дозаправки в воздухе.