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Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Эксперт Кнутов: Прогресс в лазерах приведет к концу доминирования дронов в бою

Прогресс в лазерных технологиях приведет к концу доминирования дронов в бою, предупредил военный эксперт и историй войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Его слова приводит РИА Новости.

В публикации агентства обсуждаются сообщения об успешном применении израильской стороной лазерных систем против беспилотных летающих аппаратов.

Кнутов заметил, что уничтожение дрона лазером сопряжено с рядом трудностей, в частности, световому лучу требуется некоторое время, чтобы удержаться на цели. Гораздо более перспективным способом перехвата БПЛА эксперт считает использование электромагнитной пушки, которая есть у США и Китая. «Все микросхемы превращаются в мусор. Так можно полностью нейтрализовать рой дронов на расстоянии от нескольких сотен метров», — уверен специалист.

По его оценке, в настоящее время идет накопление данных об использовании направленной электромагнитной энергии для уничтожения воздушных целей, а систематизация этой информации может потребовать до пяти лет, после чего станет возможным борьба не только с одиночными дронами, но и их роями. «Если решат эту задачу, то дроны перестанут доминировать на поле боя», — заключил эксперт.

Ранее издание Defense News со ссылкой на Минобороны Израиля сообщило о перехвате последним около 40 беспилотников с помощью новых мощных лазеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
09.06.2025 06:16
К концу доминирования дронов в бою, прежде всего могут привести эффективные системы их обнаружения и наведения на них. А чем поразить – это уже второстепенный вопрос и лазер тут далеко не на первом месте. Ясно, что это нечто должно быть массовым, компактным и дешевым.
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