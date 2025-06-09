Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире.

Российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги – иностранцы часто их и копируют сегодня. Чтобы нарастить объем и качество работ в области беспилотников реализуется специальный нацпроект", – цитирует Путина официальный Telegram-канал Кремля.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские системы вооружений стали популярнее из-за специальной военной операции.

Алексей Дегтярев