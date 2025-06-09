Роскосмос: новое покрытие разработки "Решетнева" увеличит срок службы спутников

Оно также позволяет уменьшить массу радиаторов на 30-40%, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Предприятие "Решетнев" (входит в Роскосмос) разработало новое терморегулирующее покрытие для спутников, позволяющее увеличить срок их службы и уменьшить массу радиаторов на 30-40%. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Новое покрытие <...> позволяет увеличить срок службы спутников и уменьшить массу радиаторов на 30-40%. В основе терморегулирующего покрытия - оптический солнечный отражатель, в который добавлены слои диэлектриков и полупроводник. Это позволило снизить коэффициент поглощения солнечного излучения почти вдвое", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе также подчеркнули, что новая технология прошла успешное испытание на лабораторных образцах.