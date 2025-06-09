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ВВС Венгрии получили первые учебно-тренировочные самолёты L-39NG

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30 мая 2025 года на венгерскую авиабазу Кечкемет прибыли первые три реактивных учебно-тренировочных самолёта L-39NG Skyfox производства чешской компании Aero Vodochody Aerospace, из 12 заказанных для военно-воздушных сил Венгрии по контракту 2022 года. Самолеты имеют венгерские бортовые номера "141", "142" и "144".

Первые три полученных ВВС Венгрии новых учебно-тренировочных самолета Aero Vodochody L-39NG Skyfox (венгерские бортовые номера "141", "142" и "144"). Кечкемет, 30.05.2025 (с) вооруженные силы Венгрии / honvedelem.hu

31 марта 2022 года предприятие Aero Vodochody Aerospace заключило контракт на поставку вооруженным силам Венгрии 12 новых самолетов L-39NG. Из данных самолетов восемь будут поставлены в учебно-тренировочном варианте, а четыре - в разведывательном, с оснащением подфюзеляжной электронно-оптической системой. Поставки всех восьми самолетов в учебно-тренировочном варианте будут произведены в 2025 году, а четыре самолета в разведывательном варианте (еще только разрабатываемом) должны быть поставлены к концу 2028 года.

В составе ВВС Венгрии самолеты L-39NG вошли в состав тактической учебной эскадрильи 101-й авиационной бригады имени Сентдьёрди Дежё на аэродроме Кечкемет. Самолеты L-39NG позволят ВВС Венгрии обеспечить самостоятельный цикл основной и повышенной подготовки летного состава. Сейчас эти этапы подготовки осуществляются венгерскими летчиками в Канаде в рамках программы НАТО NFTC. Начальная подготовка летного состава сейчас осуществляется в Венгрии на входящих в состав той же эскадрильи двух легких поршневых самолетах Zlín Z-242L и шести Z-143LSi (были получены в 2017-2020 годах).

Напомним, что в 2020 году завод Aero Vodochody фактически перешел под контроль влиятельного венгерского олигарха Андраша Томбора (András Tombor), владеющего теперь 51% зарегистрированной в Венгрии "материнской" компании AERO Investment Partners Zrt. (еще 49% этой компании через чешскую структуру AERO International sro принадежит чешской оборонно-промышленной группе OMNIPOL, контролируемой бизнесменом Рихардом Хавой). Андраш Томбор тесно связан с нынешним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (и одно время был советником последнего) и правящей партией ФИДЕС, и, видимо, поэтому венгерский правительственный заказ на самолеты заводу Aero Vodochody Aerospace был предопределен.

Фактически OMNIPOL выступает практически весь постосоциалистический период в качестве главного посредника-трейдера по продаже выпускаемых заводом Aero Vodochody самолетов и запчастей и сервисных услуг для них, а с 2015 года является ведущим инвестором Aero Vodochody.В частности, OMNIPOL на 50% финансировала программу создания модернизированного учебно-боевого самолета L-39NG, вложив в нее более 1 млрд чешских крон. Aero Vodochody объявила о программе создания существенно модернизированной версии своего широко известного самолета L-39, получившей обозначение L-39NG (Next Generation), в июле 2014 года на авиасалоне в Фарнборо. L-39NG оснащается американским двигателем Williams International FJ44-4M максимальной тягой 1700 кг и с цифровой системой управления (вместо старого советского АИ-25ТЛ), получил новое облегченное крыло, выполненное частично из композиционных материалов, а также новый комплекс цифровой бортовой авионики компании Genesys Aerosystems, индикатор на фоне лобового стекла разработки чешской компании SPEEL Praha и современные бортовые системы. Пилотская кабина оснащена новыми катапультируемыми креслами класса "0-0". Переработанная конструкция самолета должна иметь ресурс 15 тысяч летных часов. L-39NG будет также иметь возможность нести вооружение на четырех подкрыльевых и одной подфюзеляжной точках подвески.

Первый прототип-демонстратор L-39NG (бортовой номер "2626", серийный номер 332626) совершил первый полет 14 сентября 2015 года, представляя собой переделку принадлежащего заводу самолета L-39С, с оснащением двигателем Williams International FJ44-4M, комплексом бортовой авионики компании Genesys Aerosystems и индикатором на фоне лобового стекла SPEEL Praha. Крыло было сохранено старое, хотя вместо традиционных для L-39 топливных баков на конце крыла там установлены новые законцовки.

22 декабря 2018 года состоялся первый полет первого опытного образца L-39NG новой постройки (бортовой номер "0475", серийный номер 7001). 9 декабря 2019 года состоялся полет второго опытного образца L-39NG новой постройки "в предсерийной конфигурации" (бортовой номер "0476", серийный номер 7004). Кроме того, изготовлены два образца для наземных испытаний (серийные номера 7002 и 7003").

Предполагается, что для заказчиков будут изготавливаться как самолеты L-39NG новой постройки, так и вестись модернизация в этот вариант наличных самолетов L-39. В 2024 году самолет L-39NG получил официальное название Skyfox.

Первым заказчиком L-39NG стали ВВС Сенегала, подписавшие в апреле 2018 года соглашение о закупке четырех L-39NG новой постройки, однако затем они аннулировали этот контракт. Не реализовались и соглашения на поставку самолетов L-39NG частным заказчикам - американской компании RSW Aviation, французской Breitling Jet Team и португальской компании SKYTECH. В декабре 2019 года принадлежащий министерству обороны Чехии пражский авиаремонтный завод LOM Prague заключил соглашение о приобретении четырех самолетов L-39NG новой постройки (с опционом еще на два) для Пардубицкого авиационного учебного центра для подготовки летного состава ВВС Чехии, однако его реализация затянулась по финансовым причинам и в итоге твердый контракт по данному соглашению был заключен только в ноябре 2022 года и первый самолет, построенный по нему, был поднят в воздух только в июне 2024 года, с поставкой их в 2024-2025 годах.

В феврале 2021 года группа OMNIPOL заключила контракт на поставку ВВС Вьетнама 12 самолетов L-39NG производства Aero Vodochody Aerospace, самолеты были поставлены Вьетнаму в 2024-2025 годах. Венгрия с контрактом 2022 года стала третьим фактическим заказчиком самолета L-39NG.

Первые три полученных ВВС Венгрии новых учебно-тренировочных самолета Aero Vodochody L-39NG Skyfox (венгерские бортовые номера "141", "142" и "144"). Кечкемет, 30.05.2025 (с) вооруженные силы Венгрии / honvedelem.hu

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Страны
Венгрия
Вьетнам
Канада
Сенегал
США
Чехия
Продукция
L-39
Компании
Aero Vodochody
Проекты
2020-й год
NATO
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