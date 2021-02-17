Вьетнам закупает 12 самолетов L-39NG

Как сообщила 15 февраля 2021 года чешская оборонно-промышленная группа OMNIPOL, она заключила контракт на поставку военно-воздушным силам Социалистической Республики Вьетнам 12 новых учебно-боевых самолетов L-39NG производства чешского авиастроительного предприятия Aero Vodochody Aerospace. Параметры контракта не сообщаются, но указывается, что самолеты должны быть поставлены Вьетнаму в 2023-2024 годах.

Второй летный опытный образец учебно-боевого самолета Aero Vodochody L-39NG новой постройки (бортовой номер "0476", серийный номер 7004) во время оценочных испытаний в ВВС Венгрии, ноябрь 2020 года (с) Aero Vodochody Aerospace

OMNIPOL, контролируемая чешским бизнесменом Рихардом Хавой, с 2020 года выступает совладельцем (49% акций) завода Aero Vodochody Aerospace через зарегистрированную в Венгрии компанию AERO Investment Partners Zrt., на паях с венгерским бизнесменом Андрашем Томбором (владеет 51% акций). Фактически OMNIPOL выступает практически весь постосоциалистический период в качестве главного посредника-трейдера по продаже выпускаемых заводом Aero Vodochody самолетов и запчастей и сервисных услуг для них, а с 2015 года является ведущим инвестором Aero Vodochody.

В частности, OMNIPOL на 50% финансировала программу создания модернизированного учебно-боевого самолета L-39NG, вложив в нее более 1 млрд крон. Напомним, что Aero Vodochody объявила о программе создания существенно модернизированной версии своего широко известного самолета L-39, получившей обозначение L-39NG (Next Generation), в июле 2014 года на авиасалоне в Фарнборо. L-39NG оснащается американским двигателем Williams International FJ44-4M максимальной тягой 1700 кг и с цифровой системой управления (вместо старого советского АИ-25ТЛ), получил новое облегченное крыло, выполненное частично из композиционных материалов, а также новый комплекс цифровой бортовой авионики компании Genesys Aerosystems, индикатор на фоне лобового стекла разработки чешской компании SPEEL Praha и современные бортовые системы. Пилотская кабина оснащена новыми катапультируемыми креслами класса "0-0". Переработанная конструкция самолета должна иметь ресурс 15 тысяч летных часов. L-39NG будет также иметь возможность нести вооружение на четырех подкрыльевых и одной подфюзеляжной точках подвески.

Первый прототип-демонстратор L-39NG (бортовой номер "2626", серийный номер 332626) совершил первый полет 14 сентября 2015 года, представляя собой переделку принадлежащего заводу самолета L-39С, с оснащением двигателем Williams International FJ44-4M, комплексом бортовой авионики компании Genesys Aerosystems и индикатором на фоне лобового стекла SPEEL Praha. Крыло было сохранено старое, хотя вместо традиционных для L-39 топливных баков на конце крыла там установлены новые законцовки.

22 декабря 2018 года состоялся первый полет первого опытного образца L-39NG новой постройки (бортовой номер "0475", серийный номер 7001). 9 декабря 2019 года состоялся полет второго опытного образца L-39NG новой постройки "в предсерийной конфигурации" (бортовой номер "0476", серийный номер 7004). Кроме того, изготовлены два образца для наземных испытаний (серийные номера 7002 и 7003").

Предполагается, что для заказчиков будут изготавливаться как самолеты L-39NG новой постройки, так и вестись модернизация в этот вариант наличных самолетов L-39.

До настоящего времени Aero Vodochody заявляла о наличии у нее контрактов на 44 самолета L-39NG (видимо, с учетом опионов и модернизации). Первым подтвержденным твердом заказчиком стали ВВС Сенегала, заказавшие в апреле 2018 года четыре L-39NG новой постройки. В июле 2018 года на авиасалоне в Фарнборо были подписаны соглашения с американской компанией RSW Aviation на поставку 12 самолетов L-39NG новой постройки и модернизацию шести самолетов L-39 старого производства в вариант L-39CW, аналогичный L-39NG, и с португальской компанией SKYTECH (Defense Sky Technologies Lda, является фактически партнером австралийской военной подрядной компании Adagold Aviation), на поставку десяти L-39NG новой постройки (с опционом еще на шесть). В декабре 2019 года принадлежащий министерству обороны Чехии пражский авиаремонтный завод LOM Prague заключил договор на приобретение четырех самолетов L-39NG новой постройки (с опционом еще на два) для Пардубицкого авиационного учебного центра для подготовки летного состава ВВС Чехии.

Тем не менее, за исключением контракта с LOM Prague (то есть чешским министерством обороны), "твердость" всех остальных перечисленных контрактов на L-39NG вызывает определенные сомнения, так что новый контракт на 12 самолетов L-39NG для Вьетнама может стать действительно наиболее значительным и дать самолету действительно серийный статус.