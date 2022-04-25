Венгрия закупает 12 самолетов L-39NG

Чешское авиастроительное предприятие Aero Vodochody Aerospace 21 апреля 2022 года сообщило о заключении контракта на поставку вооруженным силам Венгрии 12 новых учебно-боевых самолетов L-39NG. Из данных самолетов восемь будут поставлены в учебно-тренировочном варианте, а четыре - в разведывательном, с оснащением подфюзеляжной электронно-оптической системой. Стоимость контракта не раскрывается, но заявлено, что поставки самолетов Венгрии будут начаты в 2024 году.

Второй летный опытный образец учебно-боевого самолета Aero Vodochody L-39NG новой постройки (бортовой номер "0476", серийный номер 7004) во время оценочных испытаний в ВВС Венгрии, ноябрь 2020 года (с) Aero Vodochody Aerospace

Напомним, что в 2020 году завод Aero Vodochody фактически перешел под контроль влиятельного венгерского олигарха Андраша Томбора (András Tombor), владеющего теперь 51% зарегистрированной в Венгрии "материнской" компании AERO Investment Partners Zrt. (еще 49% этой компании через чешскую структуру AERO International sro принадежит чешской оборонно-промышленной группе OMNIPOL, контролируемой бизнесменом Рихардом Хавой). Андраш Томбор тесно связан с нынешним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (и одно время был советником последнего) и правящей партией ФИДЕС, и, видимо, поэтому венгерский правительственный заказ на самолеты заводу Aero Vodochody Aerospace был предрешен.

Aero Vodochody объявила о программе создания существенно модернизированной версии своего широко известного самолета L-39, получившей обозначение L-39NG (Next Generation), в июле 2014 года на авиасалоне в Фарнборо. L-39NG оснащается американским двигателем Williams International FJ44-4M максимальной тягой 1700 кг и с цифровой системой управления (вместо старого советского АИ-25ТЛ), получил новое облегченное крыло, выполненное частично из композиционных материалов, а также новый комплекс цифровой бортовой авионики компании Genesys Aerosystems, индикатор на фоне лобового стекла разработки чешской компании SPEEL Praha и современные бортовые системы. Пилотская кабина оснащена новыми катапультируемыми креслами класса "0-0". Переработанная конструкция самолета должна иметь ресурс 15 тысяч летных часов. L-39NG будет также иметь возможность нести вооружение на четырех подкрыльевых и одной подфюзеляжной точках подвески.

Первый прототип-демонстратор L-39NG (бортовой номер "2626", серийный номер 332626) совершил первый полет 14 сентября 2015 года, представляя собой переделку принадлежащего заводу самолета L-39С, с оснащением двигателем Williams International FJ44-4M, комплексом бортовой авионики компании Genesys Aerosystems и индикатором на фоне лобового стекла SPEEL Praha. Крыло было сохранено старое, хотя вместо традиционных для L-39 топливных баков на конце крыла там установлены новые законцовки.

22 декабря 2018 года состоялся первый полет первого опытного образца L-39NG новой постройки (бортовой номер "0475", серийный номер 7001). 9 декабря 2019 года состоялся полет второго опытного образца L-39NG новой постройки "в предсерийной конфигурации" (бортовой номер "0476", серийный номер 7004). Кроме того, изготовлены два образца для наземных испытаний (серийные номера 7002 и 7003).

Предполагается, что для заказчиков будут изготавливаться как самолеты L-39NG новой постройки, так и вестись модернизация в этот вариант наличных самолетов L-39.

По поводу венгерского заказа на самолеты L-39NG президент и генеральный директор Aero Vodochody Виктор Сотона заявил, что "вместе с венгерским контрактом у Aero теперь есть контракты на производство и поставку почти 30 новых самолетов L-39NG, а за счет дальнейших ведущихся переговоров с заказчиками это число может увеличиться еще на десяток самолетов в ближайшие несколько лет."

Таким образом, помимо нового контракта на 12 самолетов L-39NG для Венгрии, у Aero Vodochody, как можно судить, пока что имеется лишь заключенный в феврале 2021 года контракт на поставку 12 этих самолетов Вьетнаму, и подписанный в декабре 2019 года принадлежащим министерству обороны Чехии пражским авиаремонтным заводом LOM Prague контракт на приобретение четырех самолетов L-39NG новой постройки (с опционом еще на два) для Пардубицкого авиационного учебного центра для подготовки летного состава ВВС Чехии.

Ранее формально первым заказчиком L-39NG считались ВВС Сенегала, подписавшие в апреле 2018 года соглашение на закупку четырех L-39NG новой постройки, однако, по последним данным, Сенегал в итоге отказался от приобретения этих самолетов. Видимо, остались на бумаге и разрекламированные подписанные в июле 2018 года на авиасалоне в Фарнборо соглашения с американской компанией RSW Aviation на поставку 12 самолетов L-39NG новой постройки и модернизацию шести самолетов L-39 старого производства в вариант L-39CW, аналогичный L-39NG, и с португальской компанией SKYTECH (Defense Sky Technologies Lda, является фактически партнером австралийской военной подрядной компании Adagold Aviation), на поставку десяти L-39NG новой постройки (с опционом еще на шесть).