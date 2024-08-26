Вьетнам получил первые самолёты L-39NG

Чешское авиастроительное предприятие Aero Vodochody Aerospace, сообщило, что совместно с чешской оборонно-промышленной группой OMNIPOL поставило военно-воздушным силам Социалистической Республики Вьетнам первые шесть новых учебно-боевых самолетов L-39NG из 12 заказанных по контракту 2021 года. Заявлено, что заключительный этап передачи самолетов проходил непосредственно на объекте заказчика. Вьетнам таким образом стал первым эксплуатантом самолётов L-39NG.

Один из первых построенных для ВВС Вьетнама учебно-тренировочных самолетов Aero L-39NG (чешский временный бортовой номер "1518", вьетнамский бортовой номер "2302"), 2024 год (с) Aero Vodochody Aerospace

Напомним, что в феврале 2021 годе чешская группа OMNIPOL сообщила о заключении контракта на поставку ВВС Вьетнама 12 новых учебно-боевых самолетов L-39NG производства предприятия Aero Vodochody Aerospace. OMNIPOL, контролируемая чешским бизнесменом Рихардом Хавой, с 2020 года выступает совладельцем (49% акций) завода Aero Vodochody Aerospace через зарегистрированную в Венгрии компанию AERO Investment Partners Zrt., на паях с венгерским бизнесменом Андрашем Томбором (владеет 51% акций). Фактически OMNIPOL выступает практически весь постосоциалистический период в качестве главного посредника-трейдера по продаже выпускаемых заводом Aero Vodochody самолетов и запчастей и сервисных услуг для них, а с 2015 года является ведущим инвестором Aero Vodochody.

В частности, OMNIPOL на 50% финансировала программу создания модернизированного учебно-боевого самолета L-39NG, вложив в нее более 1 млрд крон. Напомним, что Aero Vodochody объявила о программе создания существенно модернизированной версии своего широко известного самолета L-39, получившей обозначение L-39NG (Next Generation), в июле 2014 года на авиасалоне в Фарнборо. L-39NG оснащается американским двигателем Williams International FJ44-4M максимальной тягой 1700 кг и с цифровой системой управления (вместо старого советского АИ-25ТЛ), получил новое облегченное крыло, выполненное частично из композиционных материалов, а также новый комплекс цифровой бортовой авионики компании Genesys Aerosystems, индикатор на фоне лобового стекла разработки чешской компании SPEEL Praha и современные бортовые системы. Пилотская кабина оснащена новыми катапультируемыми креслами класса "0-0". Переработанная конструкция самолета должна иметь ресурс 15 тысяч летных часов. L-39NG будет также иметь возможность нести вооружение на четырех подкрыльевых и одной подфюзеляжной точках подвески.

Первый прототип-демонстратор L-39NG (бортовой номер "2626", серийный номер 332626) совершил первый полет 14 сентября 2015 года, представляя собой переделку принадлежащего заводу самолета L-39С, с оснащением двигателем Williams International FJ44-4M, комплексом бортовой авионики компании Genesys Aerosystems и индикатором на фоне лобового стекла SPEEL Praha. Крыло было сохранено старое, хотя вместо традиционных для L-39 топливных баков на конце крыла там установлены новые законцовки.22 декабря 2018 года состоялся первый полет первого опытного образца L-39NG новой постройки (бортовой номер "0475", серийный номер 7001). 9 декабря 2019 года состоялся полет второго опытного образца L-39NG новой постройки "в предсерийной конфигурации" (бортовой номер "0476", серийный номер 7004). Кроме того, изготовлены два образца для наземных испытаний (серийные номера 7002 и 7003").

Предполагается, что для заказчиков будут изготавливаться как самолеты L-39NG новой постройки, так и вестись модернизация в этот вариант наличных самолетов L-39.

Первым заказчиком L-39NG стали ВВС Сенегала, подписавшие в апреле 2018 года соглашение о закупке четырех L-39NG новой постройки, однако затем они аннулировали этот контракт. Не реализовались и соглашения на поставку самолетов L-39NG частным заказчикам - американской компании RSW Aviation, французской Breitling Jet Team и португальской компании SKYTECH. В декабре 2019 года принадлежащий министерству обороны Чехии пражский авиаремонтный завод LOM Prague заключил соглашение о приобретении четырех самолетов L-39NG новой постройки (с опционом еще на два) для Пардубицкого авиационного учебного центра для подготовки летного состава ВВС Чехии, однакоего реализация затянулась по финансовым причинам и в итоге твердый контракт по данному соглашению был заключен только в ноябре 2022 года и первый самолет, построенный по нему, был поднят в воздух только в июне 2024 года.

В этих условиях контракт 2021 года на 12 самолетов L-39NG для Вьетнама стал реально действующим и именно он позволил дать самолету действительно серийный статус. В апреле 2022 года контракт на закупку 12 самолетов L-39NG подписали ВВС Венгрии.

Один из первых построенных для ВВС Вьетнама учебно-тренировочных самолетов Aero L-39NG (чешский временный бортовой номер "1518", вьетнамский бортовой номер "2302"), 2024 год (с) Aero Vodochody Aerospace