Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений, и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России. Упуская из виду то, какой может стать реакция Москвы на происходящее.

Российский ВПК работает лучше, чем все европейские вместе взятые. Об этом с сожалением заявил генсек НАТО Марк Рютте. "Россия достигла ошеломляющих успехов в производстве боеприпасов, которые являются основой любых боевых действий. Российская промышленность производит за три месяца столько же, сколько все страны НАТО за год. И это при том, что экономика России в 25 раз меньше экономик всех стран НАТО", – рассказывает чиновник.

Он умалчивает о том, что компенсировать это отставание за счет собственных сил и средств Европа не в состоянии, по крайней в ближайшей перспективе. Cтраны ЕС принимают различные программы по восстановлению собственного ВПК, однако, по мнению военных экспертов, в лучшем случае эти меры дадут эффект в виде производства новых вооружений через несколько лет. В худшем не дадут вообще, поскольку издержки в Европе высокие, частный бизнес не будет вкладываться в создание новых цехов без гарантии новых заказов.

Поэтому единственным способом для Евросоюза компенсировать отставание станет импорт вооружений. В том числе из стран, которые Брюссель нещадно критикует.

Так, например, с одной стороны, брюссельские чиновники и лидеры европейских государств обвиняют Израиль чуть ли не в организации геноцида против жителей Сектора Газы, где почти за два года конфликта погибло 50 тыс. человек. "Слепая жестокость и блокада гуманитарной помощи превратили эксклав в смертельную ловушку. Это должно прекратиться… Это вопиющее нарушение всех норм международного права", – возмущается министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Париж, а также Лондон и Брюссель угрожают Тель-Авиву пересмотром торговых отношений – то есть, по факту, санкциями и даже блокадой. Расположенный в Гааге Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест израильского премьера Беньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны страны Йоава Галанта.

Однако, с другой стороны, Европа резко наращивает военное сотрудничество с Израилем. Прежде всего в области высокотехнологичных вооружений. В 2024 году половина израильского оружейного экспорта на сумму более 7 млрд евро ушла в Европу, и это рекордные показатели. Иначе говоря, Европа политически осуждает Израиль, а экономически – подкармливает его.

Со своей стороны власти Израиля тоже демонстрируют политическую всеядность.

Их не волнует критика и оскорбления со стороны Европы – ведь они осознают, какой перспективный рынок для них сейчас открывается. Понимают, что Европа в ближайшие годы может стать одним из крупнейших в мире рынков вооружений, потеснив с первого места Восточную Азию и Ближний Восток.

Расходы на обороны растут везде. По данным СИПРИ, в 2024 году они в среднем по миру увеличились на 9,4% по сравнению с прошлым годом – и это рекордный показатель за все время с момента окончания холодной войны. В абсолютных цифрах расходы составляет порядка 2,7 трлн долларов.

И на фоне этой суммы европейские расходы выглядят, на первый взгляд, блекло. Германия – 89 миллиардов, Великобритания – 82 миллиарда, Франция – 65 млрд долларов. Однако если брать рост в процентах, то Европа почти в два раза превышает среднемировой уровень – оборонные расходы Старого света выросли почти на 17%.

И это не предел. Руководство НАТО требует от стран-членов увеличить возможности национальных ПВО в пять раз. И в том числе для этого уровень оборонных расходов планируется довести до 5% ВВП. Например, для Германии (которая уже стала лидером по росту расходов на ВВП – 28% по сравнению с 2023 годом) он должен составить не текущие 89 миллиардов, а 233 млрд долларов. То есть почти в три раза больше.

Неудивительно, что эта страна – особенно с учетом планов канцлера Фридриха Мерца по ее ремилитаризации – является крайне перспективным партнером для Тель-Авива. У них и до этого было налажено тесное сотрудничество. Так, в 2023 году Берлин купил у израильтян систему ПВО Arrow 3, выплатив за нее рекордные для израильского ВПК 4 млрд долларов – и в этом году система должна быть передана Берлину.

НАТО заявляет, что приоритетом оборонных закупок являются средства ПВО и беспилотники. А именно на этих системах и специализируется ВПК Израиля. Израильские власти довольны. "Мы гордимся тем, что можем быть полезны для обеспечения безопасности и защиты граждан Германии и Европы", – заявлял в свое время министр обороны Израиля Йоав Галлант.

При этом их абсолютно не смущает, что Европа покупает их технику для конфликта с Россией.

И речь идет не об "обеспечении безопасности граждан Германии и Европы" – ведь Москва ни на кого нападать не собирается – а о поддержке европейского милитаризма и агрессивных планов в отношении России. Которые Европа, чьи лидеры говорят о блокаде Балтики и контроле за судоходством в Черном море, особо не скрывают.

С формальной точки зрения, Израилю здесь предъявить нечего. Европа не находится ни под международными санкциями, ни в официальном состоянии войны с третьей державой.

С моральной точки зрения предъявлять что-то уже бесполезно. Можно, конечно, возмутиться тому, что Израиль ремилитаризирует будущий Четвертый Рейх и проявляет огромную неблагодарность к Москве (спасавшей евреев от устроенного Европой Холокоста) – но Тель-Авив уже отвернулся от своей истории в тот самый момент, когда начал помогать и публично поддерживать украинских нацистов. Идейных потомков тех, кто проводил еврейские погромы в Киеве и Львове, кто орудовал в Бабьем Яру.

Однако и Тель-Авиву не стоит забывать, что существуют неписанные правила международных отношений. И они говорят о том, что нецелесообразно портить их со страной, от хорошего расположения которой напрямую зависит твоя физическая безопасность.

А от России зависит. Так уж получилось, что Москва сумела сохранить хорошие отношения почти со всеми региональными противниками Израиля. С Ираном, ХАМАС, Хезболлой, хуситами, арабскими государствами.

При этом у России не было никаких формальных или моральных ограничений для продажи всем государственным акторам любых типов конвенциональных вооружений, которые могли бы серьезно подорвать безопасность Израиля. Но Россия не продавала – потому что в своей внешней политике придерживается очень простого принципа: "Мы сотрудничаем со всеми, кто готов сотрудничать с нами, и не сотрудничаем против третьих стран, если они нам не враждебны".

Поэтому Москва не помогала ни Хезболле, ни Ирану в их конфликте с Израилем – не враждебным России Израилем. Но если Тель-Авив сейчас изменит свой подход, если он будет поставлять ракеты Европе (которые, между прочим, вполне могут уйти на реэкспорт Украине), то Москва получит полное моральное право счесть Израиль не просто недружественным, а даже враждебным государством. С соответствующими последствиями для экспорта российских вооружений на Ближний Восток.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета