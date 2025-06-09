Американский генерал: Судя по опыту конфликта на Украине, любая инновация на поле боя живёт не более трёх недель

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Соединенные Штаты внимательно отслеживают конфликт на Украине, изучая и внедряя у себя опыт применения новинок, и не только беспилотников. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками США генерал Эндрю Поппас.

Американская армия уже взяла себе на вооружение опыт применения беспилотников на поле боя, а также внимательно изучает другие инновации, появляющиеся у украинской и российской армий в ходе конфликта. Как отметил генерал, американские военные заметили одну закономерность: после появления новинки примерно через три недели на нее находится ответ. Такая же ситуация и с дронами.

И один из уроков, который мы извлекли из Украины, заключается в том, что в течение трёх недель после любой новой инициативы появляется ответная мера. Так что инновации происходят очень быстро.

- заявил генерал.

Об этом писали и российские эксперты, также называя срок примерно до месяца, когда на какую-то новинку находится ответная мера, причем это касается обеих сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что американцы использовали Украину для обкатки своих вооружений, а также некоторых новинок, которые поступали в ВСУ в единичных экземплярах. Этим же занимались и другие западные армии. Кроме того, Украину использовали для утилизации старой военной техники, чтобы не тратить на это собственные средства.