Войти
ТАСС

Эксперт Уваров указал на связь проблем изменения климата и космического мусора

336
0
0
© NASA
© NASA.
Источник изображения: © NASA

По словам директора Исследовательского центра "Космическая экономика и политика", парниковые газы приводят к уменьшению плотности воздуха в верхних слоях атмосферы, уменьшая ее сопротивление и способствуя сгоранию спутников и мусора

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Проблемы загрязнения околоземного пространства космическим мусором и изменения климата существуют во взаимосвязи, и их решение требует такого же комплексного подхода. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил эксперт Общественного совета при Минприроды РФ, директор Исследовательского центра "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров.

"Проблемы изменения климата и космического мусора глубоко взаимосвязаны: климатические изменения могут препятствовать очистке низкой околоземной орбиты от космического мусора, а накопление в верхних слоях атмосферы негативно сказывается на климате Земли", - сказал Уваров.

По его словам, парниковые газы приводят к уменьшению плотности воздуха в верхних слоях атмосферы, уменьшая ее сопротивление и способствуя сгоранию спутников и мусора. "Казалось бы, это должно приводить к самоочистке низкой околоземной орбиты, но при сгорании объектов в атмосфере остаются частицы алюминия, других металлов и сажа, что играет важную роль в изменении ее химического состава", - пояснил эксперт, отметив, что такие негативные эффекты редко обсуждаются сторонниками такой "самоочистки".

Уваров отметил, что в этом году темы космического мусора и климата во взаимосвязи впервые обсуждаются на площадке, посвященной проблемам защиты окружающей среды - XVI Международном форуме "Экология".

"В пятницу на форуме проходит специальная форсайт-сессия, посвященная применению космических технологий для охраны окружающей среды. Новизна этой сессии в первую очередь в том, что специалисты-экологи собрались за одним столом, чтобы обсудить и проблемы окружающей нас среды, которая не заканчивается на атмосфере, а идет и дальше вверх", - рассказал эксперт.

По его словам, возвращение спутников в атмосферу пока детально не изучалось, как и вопрос того, на какое время частицы металла остаются в атмосфере, как они взаимодействуют с воздухом. "Нужно решить, что делать с "накопленным вредом", который грозит ограниченному ресурсу - пространству на низкой околоземной орбите, а теперь, как мы выяснили, и окружающей среде на самой Земле. И самый главный вопрос - кто будет устранять этот вред на национальном и на международном уровне?", - подчеркнул Уваров, предложив внести в правительство предложение о создании рабочей группы по изучению этих вопросов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 10:00
  • 2
Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)
  • 09.06 09:51
  • 9330
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 09:49
  • 2
Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно
  • 09.06 09:26
  • 1
Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет
  • 09.06 09:00
  • 1
Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала Мьянмы - премьер-министр
  • 09.06 07:32
  • 0
По поводу "Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)"
  • 09.06 06:16
  • 1
Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою
  • 09.06 05:53
  • 1
Эксперты рассуждают о защите аэродромов ВКС РФ после атаки, осуществлённой FPV-дронами
  • 09.06 04:28
  • 0
Ответ на "Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США"
  • 09.06 03:55
  • 1
Ответ на "«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки"
  • 08.06 13:25
  • 4
«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки
  • 08.06 09:11
  • 3
Пентагон объявил тендер на технологию защиты бронетехники от дронов
  • 07.06 19:58
  • 0
Что делать? :) (C)
  • 07.06 18:52
  • 1
В Челябинске разработали автоматическую систему ПВО для защиты от дронов
  • 07.06 10:47
  • 1
Создатели «Эльбрусов» пообещали процессор, «в 30-200 раз» превосходящий иностранные