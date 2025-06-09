Эксперт Уваров указал на связь проблем изменения климата и космического мусора

По словам директора Исследовательского центра "Космическая экономика и политика", парниковые газы приводят к уменьшению плотности воздуха в верхних слоях атмосферы, уменьшая ее сопротивление и способствуя сгоранию спутников и мусора

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Проблемы загрязнения околоземного пространства космическим мусором и изменения климата существуют во взаимосвязи, и их решение требует такого же комплексного подхода. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил эксперт Общественного совета при Минприроды РФ, директор Исследовательского центра "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров.

"Проблемы изменения климата и космического мусора глубоко взаимосвязаны: климатические изменения могут препятствовать очистке низкой околоземной орбиты от космического мусора, а накопление в верхних слоях атмосферы негативно сказывается на климате Земли", - сказал Уваров.

По его словам, парниковые газы приводят к уменьшению плотности воздуха в верхних слоях атмосферы, уменьшая ее сопротивление и способствуя сгоранию спутников и мусора. "Казалось бы, это должно приводить к самоочистке низкой околоземной орбиты, но при сгорании объектов в атмосфере остаются частицы алюминия, других металлов и сажа, что играет важную роль в изменении ее химического состава", - пояснил эксперт, отметив, что такие негативные эффекты редко обсуждаются сторонниками такой "самоочистки".

Уваров отметил, что в этом году темы космического мусора и климата во взаимосвязи впервые обсуждаются на площадке, посвященной проблемам защиты окружающей среды - XVI Международном форуме "Экология".

"В пятницу на форуме проходит специальная форсайт-сессия, посвященная применению космических технологий для охраны окружающей среды. Новизна этой сессии в первую очередь в том, что специалисты-экологи собрались за одним столом, чтобы обсудить и проблемы окружающей нас среды, которая не заканчивается на атмосфере, а идет и дальше вверх", - рассказал эксперт.

По его словам, возвращение спутников в атмосферу пока детально не изучалось, как и вопрос того, на какое время частицы металла остаются в атмосфере, как они взаимодействуют с воздухом. "Нужно решить, что делать с "накопленным вредом", который грозит ограниченному ресурсу - пространству на низкой околоземной орбите, а теперь, как мы выяснили, и окружающей среде на самой Земле. И самый главный вопрос - кто будет устранять этот вред на национальном и на международном уровне?", - подчеркнул Уваров, предложив внести в правительство предложение о создании рабочей группы по изучению этих вопросов.