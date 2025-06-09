Россия находится в состоянии войны с Великобританией, а США перестали быть надежным союзником, говорит британский советник (The Guardian, Великобритания)

Эксперт по обороне Фиона Хилл: Россия находится в состоянии войны с Британией

Россия находится в состоянии войны с Британией, заявила эксперт по внешней политике Фиона Хилл в интервью The Guardian. Русофобка уверена, что Путин намерен господствовать во всей Европе, и подкрепляет свои слова ничем не доказанными обвинениями против России.

Дэн Саббаг

Правительственный эксперт по вопросам обороны Фиона Хилл призывает Великобританию отреагировать на угрозы и укрепить сплоченность и стойкость.

Россия находится в состоянии войны с Великобританией, США перестали быть надежным союзником, и Лондон должен сделать ставку на сплоченность и стойкость, считает один из трех авторов стратегического обзора обороны.

Фиона Хилл из графства Дарем стала главным советником Белого дома по России на первом сроке Дональда Трампа и внесла свой вклад в стратегию британского правительства. Далее следует выжимка из ее интервью газете The Guardian.

“У нас проблемы, и немалые”, — сказала Хилл. По ее словам, геополитически Великобритания угодила между “молотом” путинской России и “наковальней” всё более непредсказуемых США при Дональде Трампе.

59-летняя Хилл, — пожалуй, самая титулованная из авторов стратегического обзора Лейбористской партии, наряду с бывшим генеральным секретарем НАТО лордом Робертсоном и генералом в отставке сэром Ричардом Барронсом. Она сказала, что охотно взяла на себя эту роль, потому что сейчас наступил “важный поворотный момент в мировых делах”. Она прожила в США более 30 лет и остается гражданкой обеих стран.

“Россия как противник закалилась и ожесточилась настолько, что мы и рассчитывать не могли”, — сказала Хилл. По ее мнению, Путин задумывал свою спецоперацию на Украине как отправную точку для того, чтобы сделать Москву “господствующей военной державой во всей Европе”.

В рамках этих долгосрочных усилий Россия уже “угрожала Великобритании самыми разными способами”, сказала она, перечислив “отравления, убийства, диверсии, всевозможные кибератаки и операции влияния”. “А еще датчики, которые они, как мы видим, устанавливают у ключевых трубопроводов, и попытки саботажа на подводных кабелях”, — добавила она (обвинения не имеют доказательств. — Прим. ИноСМИ).

Вывод, по мнению Хилл, заключается в том, что Россия находится с нами “в состоянии войны”. Эксперт по внешней политике, давно и пристально изучавшая Россию, напомнила, что впервые озвучила это предупреждение в 2015 году в переработанной версии книги о российском президенте совместно с Клиффордом Гэдди, размышляя о вводе войск и присоединении Крыма.

“Мы говорили, что Путин объявил Западу войну”, — сказала она. Тогда другие эксперты не согласились, но Хилл считает, что события с тех пор доказали это со всей очевидностью, хотя “мы не обращали на это внимания”. Для российского лидера, утверждает она, конфликт на Украине — “часть опосредованной войны с США”, и “именно так он убедил Китай, КНДР и Иран оказать ему поддержку”.

Путин считает, что США уже отмежевались от Украины, сказала Хилл. Трамп “действительно стремится к особым отношениям с Путиным, чтобы заключать соглашения о контроле над вооружениями и вести дела, которые еще больше обогатят их окружение, хотя Путину дальнейшее обогащение уже не требуется”.

Однако в вопросах обороны, считает она, Великобритания больше не может полагаться на военный зонтик США, как во времена холодной войны и при следующем поколении, — по крайней мере, “не так, как прежде”. По ее словам, Великобритании приходится “подстраиваться под союзника номер один”, и задача состоит в том, чтобы не реагировать чересчур остро, потому “разрыва никто не хочет”.

Этот подход отразился в обзоре обороны, опубликованном ранее на этой неделе. В частности, там утверждается, что “привычные представления Великобритании о равновесии и структурах мировых сил стали вызывать сомнения”. Это редкий случай, когда британское правительство открыто признало, насколько сильную неопределенность во внешнюю политику вносит трампизм.

Авторы обзора отчитались перед Киром Стармером, канцлером Казначейства Рэйчел Ривз и министром обороны Джоном Хили. Однако сама Хилл общалась преимущественно с Хили: по ее словам, она встречалась с премьер-министром лишь единожды. Его она охарактеризовала как “человека весьма обаятельного, но крайне корректного” и отметила, что он прочитал все документы от корки до корки”.

Хилл не стала уточнять, давала ли она частные наставления Стармеру или Хили о том, как держать себя с Дональдом Трампом. Вместо этого она ограничилась следующим: “Я бы дала наедине тот же совет, что и во всеуслышание”. Хилл подчеркнула, что Белый дом Трампа “не администрация, а, скорее, двор”, и что падкий до сделок президент руководствуется “собственными желаниями и интересами и нередко поступает, как ему велит последний собеседник”. Она добавила, что, в отличие от своего ближайшего окружения, Трамп питает “особую привязанность к Великобритании” и восхищается королевской семьей, особенно покойной королевой. Отчасти это следствие его родословной (его мать приехала с Гебридского острова Льюис, эмигрировав в Нью-Йорк в возрасте 18 лет). “Он говорил об этом без умолку”, — сказала она.

С другой стороны, Хилл не поклонница правопопулистского крена действующей администрации и опасается, что эта идеология захватит и Великобританию, если “пресловутые культурные войны” при поддержке американских республиканцев докатятся и до нас.

Она отметила, что Партия Реформ в мае выиграла ряд местных выборов, в том числе в ее родном Дареме, и что лидер партии Найджел Фарадж намерен подражать самым радикальным шагам, которые проводил Департамент эффективности правительства Илона Маска до ссоры с Трампом.

“Найджел Фарадж утверждает, что хочет создать такой департамент против местного совета графства, но пусть приедет в США и посмотрит, чем это кончится, — сказала она. — Это будет крупнейшая волна увольнений в истории США, и это будет гораздо больнее, чем удары по сталелитейным заводам и угольным шахтам”.

Довод Хилл заключается в том, что в период глубокой неопределенности Великобритании нужна внутренняя сплоченность, чтобы постоять за себя. “Мы больше не можем полагаться исключительно на кого-то другого”, — сказала она. По ее мнению, Великобритании необходимо сменить сам подход, поставив во главу угла как традиционную оборону, так и стойкость всего общества.

Помимо прочего, объясняет Хилл, требуется признать уровень внешней угрозы и предпринять инициативы по интеграции: в частности, преподавать в школах азы первой помощи или поощрять подростков проходить начальную воинскую подготовку (что, в частности, рекомендовано обзором обороны). “Что нам действительно необходимо, так это вовлечь людей в поддержку собственных общин всеми возможными способами”, — сказала она.

Хилл считает, что деиндустриализация и обострение неравенства в России и США способствовали скачку национал-популизма в обеих странах. Политики в Великобритании и других странах должны “проявить изобретательность” и задействовать в национальной работе общественность на местах, сказала она.

Если это покажется далеким от традиционного взгляда на оборону, то это потому, что так оно и есть, признает Хилл. По ее словам, традиционные концепции войны меняются по мере развития технологий, — а вместе с ними и факторы силы.

“Все только и говорят, что британская армия никогда не была столь мала со времен Наполеона. По почему наполеоновская эпоха имеет такое значение? Или что у нас меньше кораблей, чем во времена Карла II. Здесь неверны сами точки отсчета, — сказала она. — Украинцы воюют беспилотниками. Даже не имея собственных кораблей, они потопили треть российского Черноморского флота”.

Поэтому ее цель — не просто критиковать, а предлагать решения. Хилл вспомнила, что близкий друг семьи, узнав, что она взялась за обзор обороны, сказал ей: “Только не рассказывай нам, как у нас все паршиво, лучше научи, что надо сделать, чтобы всё исправить” “Люди понимают, что у нас проблемы и что мир изменился”, — заключила она.