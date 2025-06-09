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Военное обозрение

После атак украинских БПЛА на аэродромы ВКС РФ в Китае усиливают антидроновую защиту военных объектов

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Источник изображения: topwar.ru

Очередная диверсионно-террористическая атака, организованная украинскими спецслужбами в отношении стратегической авиации ВКС РФ, относящейся к ядерной триаде, вновь заставляет военных и экспертов по всему миру переосмысливать многие концепции не только ведения современной войны, но и защиты важных объектов от потенциальных угроз.

Атака дронами-камикадзе, спрятанными в грузовых фурах, по российским аэродромам, где согласно условиям договора СНВ-3 между США и РФ стратегические самолеты-ракетоносцы размещены в открытую, взбудоражила многих.

К примеру, в США эксперты и журналисты напомнили, что только в самой стране официальное разрешение на использование БПЛА имеется почти у десяти миллионов человек, есть еще неизвестное количество нелегальных владельцев беспилотников. Полеты дронов над военными и другими стратегическими объектами запрещены правилами, но не все их соблюдают даже среди граждан США. И уж тем более никаких ограничений не будут придерживаться враги и террористы, а желающих навредить Америке по всему миру немало.

Американцы сразу вспомнили и о множестве своих военных баз, а таковых по всему миру насчитывается около 750, не считая небольшие пункты дислокации военных армии США.

Система ПВО/ПРО «Золотой купол», создание которой продвигает президент Трамп, не рассчитана на защиту от небольших ударных беспилотников, да еще и запускаемых скрытно вблизи с военными и другими важными объектами. Пока кардинального решения по поводу противостояния этой новой угрозе никто не предложил, его вообще может не оказаться.

Однако в Китае, где, кстати, производится самое большое в мире количество гражданских беспилотников, всерьез озадачились этой проблемой. Гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) пишет, что Пекин сильно заинтересовался защитой от дронов на фоне массового применения беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине. Китайские производители начали активнее разрабатывать оружие для борьбы с дронами.

Автор обратил внимание на публикацию официальной газеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) The PLA Daily. В материале указано, что Пекин изучает различные способы борьбы с дронами, включая британский лазер DragonFire. Также газета сообщила, что командование НОАК призвало создать «более умные и высокоэффективные» системы борьбы с беспилотниками.

В публикации SCMP отмечено, что антидроновое оружие может оказаться жизненно важным для Китая в случае военного конфликта с Тайванем. Отмечается, что ранее США обещали устроить материковому Китаю «беспилотный ад» в случае вторжения на Тайвань.

Ну это американцы сильно погорячились. Пентагон в основном реализует программы создания сложных и крупных беспилотных летательных аппаратов различного назначения, причем весьма недешевых. Большинство производителей небольших дронов в самих США как минимум используют для их изготовления китайские компоненты.

Американское Минобороны буквально только в прошлом году озадачилось программами по оснащению армии небольшими дронами. Президент США Дональд Трамп вчера подписал указы, направленные на то, чтобы ускорить разработку беспилотников в стране и усилить контроль за их использованием гражданскими владельцами.

Не стоит забывать, что и в производстве литий-ионных аккумуляторов КНР является мировым лидером, постоянно расширяя долю рынка, включая экспорт в США. Но и он может прекратиться в рамках торговой войны, которую то затевает, то приостанавливает Трамп в отношении Китая. Хотя на Американском континенте одни из крупнейших в мире месторождений лития, Штаты до последнего времени особо не озадачивались их разработкой и созданием перерабатывающей отрасли.

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
СНВ-3
Ядерный щит
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