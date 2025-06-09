Россия и Монголия провели конференцию по проведению совместных учений

Россия и Монголия провели вторую конференцию по совместным учениям Селенга-2025

УЛАН-УДЭ, 7 июн - РИА Новости. Российские и монгольские военные провели в Монголии вторую планирующую конференцию по проведению совместных учений "Селенга-2025", сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В целях развития российско-монгольского партнерства представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии провели вторую планирующую конференцию по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению "Селенга-2025" - говорится в сообщении.

Отмечается, что от российской стороны в мероприятии в Монголии участие приняли представители Восточного военного округа (ВВО) под руководством временно исполняющего обязанности командующего войсками ВВО, генерал-лейтенанта Михаила Носулева. Также в ходе визита в соседнее государство состоялись рабочие встречи с Министром обороны страны Сандагийном Бямбацогтом, начальником Генштаба ВС Монголии генерал-майором Сюнревийном Ганбьямбой, а также с командующим Сухопутными войсками ВС Монголии генерал-майором Чимэдгочоо Цогтжаргалом.

По словам помощника командующего войсками ВВО по международному военному сотрудничеству, полковника Ивана Тараева, в ходе переговоров стороны согласовали сроки проведения учений - вторая половина 2025 года, а также достигли договорённостей по ключевым организационным вопросам.

Помимо прочего, представители ВВО приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия образования авиации Монголии.

Российско-монгольское учение "Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. В прошлом году в них были задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и подразделения ВС Монголии общей численностью до 700 человек и около 200 единиц специальной военной техники.