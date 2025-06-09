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Военное обозрение

Пентагон признал, что десятилетиями распространял дезинформацию об НЛО

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Источник изображения: topwar.ru

Американские военные признались, что сфабриковали доказательства существования неопознанных летающих объектов (НЛО), в том числе и фотографии инопланетян, пишет влиятельное в США издание The Wall Street Journal.

В Пентагоне объясняют это желанием скрыть настоящие программы создания секретного оружия от Советского Союза. Одним из таковых вооружений называется истребитель-невидимка F-117.

В качестве примера многолетнего обмана и распространения дезинформации об НЛО издание приводит случай из 1980-х годов, который выявился в ходе расследования инициированного Конгрессом США. В те годы некий полковник ВВС, имя которого не называется, посетил бар недалеко от Зоны 51 – сверхсекретного объекта ВВС в пустыне Невада.

Полковник передал владельцу бара фотографии якобы летающих тарелок, которые затем быстро разлетелись по стране и стали причиной разговоров о том, что американские военные тайно тестируют восстановленные инопланетные технологии.

Напомним, что в ноябре прошлого года в американском Конгрессе прошли специальные слушания по теме НЛО, а в марте 2024 года телеканал CNN распространил информацию, что военные США разрабатывают специальные аппараты «Гремлин» для обнаружения НЛО.

Получается, что и сегодня всё это делается с единственной - отвлечь внимание от реальных военных разработок, осуществляемых самими американцами.

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Страны
США
Продукция
F-117
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