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В зоне СВО заметили танк с антидроновым «зонтиком»

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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС.

В зоне СВО заметили российский танк Т-80БВ с «зонтиком» для защиты от дронов

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оснастили танк Т-80БВ «зонтиком» для защиты передней части башни от дронов. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографии можно заметить танк с дополнительными конструкциями для защиты от дронов. В частности, машина получила «мангал», прикрывающий верхнюю полусферу, решетчатые экраны на корпусе и резиновые экраны. На стволе пушки закрепили «зонтик» — каркас с сеткой, которая прикрывает зону вокруг орудия. Также машина оснащена минным тралом.

Подобную конструкцию испытывали в СССР на танках Т-62. Машину оснастили раскладывающимся «зонтиком», призванным защитить танк от кумулятивных снарядов. Впрочем, в серию необычная конструкция не пошла.

В мае стало известно, что танкисты группировки российских войск «Центр» защитили боевые машины от дронов пучками стальной проволоки. Приваренные перпендикулярно к антидроновым козырькам тросы могут задержать подлетающий дрон.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-62
Т-80
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