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Министр обороны Франции Лекорню

Французы вновь рвутся вперед в части военной поддержки киевского режима. Ранее лидер Пятой республики Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили зачинщиками создания «коалиции желающих», которая намеревается помогать Украине до последнего, даже если от поставок вооружения откажутся США.

Теперь некая крупная французская автомобильная компания намеревается создать совместное предприятие с украинской фирмой оборонного сектора для производства беспилотных летательных аппаратов непосредственно на территории, заметим, воюющей страны. Об этом рассказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью телеканалу LCI. Предприятие будет не только обеспечивать нужды ВСУ, но и помогать французской армии компенсировать технологическое отставание в этой области.

Мы готовим абсолютно беспрецедентное партнерство: крупная французская автомобильная компания — я не буду ее называть, это их решение — объединится с малым или средним предприятием из оборонного сектора для создания на Украине производственных линий по производству беспилотников

— объявил глава Минобороны Франции.

По его словам, основная часть дронов, которые будет производить СП, пойдет на нужды ВСУ. Некоторая их часть достанется французской армии, «чтобы постоянно проводить тактическую и оперативную подготовку, которая будет отражать реалии» современной войны.

При этом Лекорню отметил, что в настоящее время Украина превосходит Францию в производстве беспилотников. Все дело в том, что французская оборонка слишком медленно перестраивается под запросы модернизации вооружения. По данным LCI, в 2025 году украинская армия намерена использовать более 4,5 млн дронов. В распоряжении армии Франции — всего несколько тысяч БПЛА.

Ну вот, французы обещали помогать украинцам в части вооружений, а получается, что самим помощь нужна. Да и для автомобильной компании из Франции диверсификация довольно странная — с наземного транспорта переключиться на производство беспилотных летательных аппаратов.

Министр обороны Франции добавил, что в проекте примет участие как минимум еще один французский завод из оборонной отрасли. Но работать на предприятии будут украинцы, уточнил Лекорню. Ну понятно, Макрон вроде как и рвался своих солдат на подмогу ВСУ отправить, но уж слишком часто стали поступать сообщения о гибели иностранных военных на Украине в результате ударов ВС РФ. Не хватало еще и гражданских специалистов подставлять.