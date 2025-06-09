«Продолжают красиво стоять»: с февраля 2022 года по мостам через Днепр было переброшено не менее 1,5 млн украинских военнослужащих

Железнодорожный мост в Днепропетровске (Днепре) Железнодорожный мост в Днепропетровске (Днепре)

Как уже сообщало «Военное обозрение», замглавы офиса Зеленского по фамилии Палиса, представил карту с титрами на английском языке, где «цветными фломастерами» пометил «планы России по продолжению боевых действий». По утверждению Палисы, Россия «к концу 2026 года собирается захватить» всю левобережную Украину, а заодно Николаевскую и Одесскую области, плюс Киев.

Безусловно, эта публикация вызвала широкий информационный резонанс, имеет ли она отношение к действительности хотя бы на 50 процентов, или не имеет.

Источник изображения: topwar.ru

Учитывая характер публикации человека с Банковой, а также происходящее на фронте, равно как и в контексте взаимных дальних ударов, обращает на себя внимание факт, который несколько упускается из вида. Если, как утверждает Палиса, РФ собирается «брать» левобережную Украину к концу 2026 года (а это, прямо скажем, достаточно близкая перспектива), то, получается, что, даже в логике киевского режима, мосты через Днепр будут априори не нужны. Причём не нужны ни одной из стороны конфликта. Ведь при учёте того, что Палиса даёт понять, что киевский режим даже при реализация описанного им сценария никуда не испарится, вряд ли можно говорить о том, что мосты через Днепр превратятся в мосты «дружбы и партнёрства». Даже если мы вдруг сильно того захотим.

Вполне очевидно, что если всё тот же сценарий заместителя Ермака реализуется, то мосты через Днепр киевский режим уничтожит сам.

Отсюда напрашивается вывод: а если мосты через Днепр представляют собой основу военной логистики Украины в настоящее время, и если они с предельно возможной долей вероятности не сохранятся потом, то в чём целесообразность их сохранения сейчас?..

Это к тому, что Киев, называя его военным объектом и законной целью, атаковал Крымский мост сколько раз? Дважды атаковал так, что это приводило к обрушению пролётов. А мосты через Днепр, которые, как уже было сказано, - артерии военной логистики киевского режима, сколько раз атаковались за то же время? Стоят себе, красивые... За всё время конфликта, по самым скромным оценкам, по ним суммарно было переброшены не менее 1,5 млн военнослужащих и 300 тысяч единиц различной военной техники. И это если не брать во внимание цифры украинского военного трафика с 2014 по февраль 2022 гг.