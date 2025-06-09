Канадскому флоту вернули после модернизации фрегат "Калгари"

Верфь Seaspan Victoria Shipyards передала Королевскому военно-морскому корабль фрегат "Калгари" класса "Галифакс" после проведения капитального ремонта. Как сообщает Naval Today, на борту проведен широкий спектр инженерных усовершенствований, установлено современное оборудование, проведено профилактическое обслуживание бортовых систем, а также восстановлено состояние корпуса.

"Калгари" прибыл на верфь Seaspan Victoria Shipyards в январе 2023 года. В течение последующих 28 месяцев более 1000 сотрудников предприятия участвовали в ремонте и модернизации корабля.

Фрегат "Калгари", Канада Википедия

Теперь фрегат "Калгари" перевели на базу Королевского военно-морского флота Канады в Виктории, где персонал продолжит восстановление подготовки корабля к будущему развертыванию.

"Ремонт "Калгари" стал крупнейшим проектом для верфи Victoria Shipyards", – отметили в пресс-службе Seaspan.

Следующим фрегатом класса "Галифакс", который пройдет ремонт на верфи в Виктории, станет "Виннипег", прибывший на предприятие в конце 2024 года.

Программа ремонта и модернизации фрегатов типа "Галифакс" направлена на поддержание боеготовности кораблей этого типа до тех пор, пока состав канадского флота не усилят эсминцы нового поколения класса "Ривер". Их проектируют на базе британских фрегатов класса "Тип-26". Весной этого года заказаны первые три эсминца, поставка которых ожидается во второй половине 2030-х годов.

В первой половине 1990-х годов для Королевского военно-морского флота Канады построили 12 фрегатов класса "Галифакс". "Калгари" ввели в строй в 1995 году. Первый капитальный ремонт с модернизацией корабль прошел в 2011–2012 годах.

Водоизмещение фрегата составляет 4770 тонн при длине корпуса 134,1 метра и ширине 16,4 метра. Оснащенный комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой типа CODOG он развивает скорость более 30 узлов, дальность плавания – 9500 морских миль. Экипаж – 225 человек.

Фрегат вооружен противокорабельными ракетами "Гарпун", зенитными ракетами ESSM, 57-мм артустановками, 20-мм зенитными арткомплексами типа "Фаланкс", 12,7-мм пулеметами и 324-мм торпедами.