Дело о взятках бывшего заместителя генерального директора "Роскосмоса" по вооружению

Газета "Коммерсантъ" в материале Олега Рубниковича "Через откаты к звездам. Закончено дело о взятках бывшего заместителя гендиректора ГК "Роскосмос" по вооружению" сообщила, что, как стало известно, завершено расследование резонансного уголовного дела, основным фигурантом которого является бывший заместитель гендиректора по реализации государственной программы вооружения ГК "Роскосмос" Олег Фролов, ранее возглавлявший Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского и Главное управление вооружения Минобороны. Ему и другим фигурантам СКР инкриминируется совершение целого ряда преступлений коррупционной направленности. По приговору суда обвиняемым грозят десятилетия в колониях строгого режима.

Бывший заместитель генерального директора по реализации государственной программы вооружения ГК "Роскосмос" Олег Фролов (с) Александр Миридонов / Коммерсантъ

Источник в правоохранительных органах сообщил "Ъ", что главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении 63-летнего экс-гендиректора по реализации государственной программы вооружения ГК "Роскосмос" Олега Фролова, бывшего специалиста службы инновационной деятельности ПАО "Электромеханика" Дмитрия Филиппова и его однофамильца Михаила Филиппова, директора подмосковного ООО "Кобитек". В окончательной редакции им предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, получении взяток и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Отметим, что эпизоды коррупционной направленности появились в расследовании только в декабре 2024 года, фактически в тот день, когда фигурантам должны были объявить об окончании предварительного следствия по делу о мошенничестве. В итоге срок расследования председатель СКР Александр Бастрыкин продлил до максимально возможных полутора лет.

Как уже рассказывал "Ъ", это уголовное дело было возбуждено 19 декабря 2023 года. Уже на следующий день Олег Фролов, Дмитрий Филиппов и Михаил Филиппов были задержаны, а Басманный суд отправил их в СИЗО.

Изначально речь в расследовании шла только о махинациях при создании барокомплекса - технологического узла с герметичной испытательной вакуумной камерой размером около 30 м в длину и более 4 м в ширину.

Уникальность агрегата, говорилось при его создании, заключается в том, что он "объединяет в себе функции сразу нескольких высокоточных приборов и устройств, необходимых для производства изделий в сфере авиастроения, атомно-энергетической, ракетно-космической и других наукоемких отраслях производства".

В 2019 году заказчик работ в лице входящего в госкорпорацию "Роскосмос" АО "Красноярский машиностроительный завод" ("Красмаш") принял заявки на участие в закрытом конкурсе от АО ММЗ, АО "Златмаш" и ПАО "Электромеханика". Победителем в апреле того же года была признана последняя организация, базирующаяся в городе Ржеве Тверской области. С ней и был заключен контракт на "выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования на объекте капитального строительства "Красмаш"". После того как агрегат был изготовлен, его отправили на "Красмаш".

Как полагает следствие, генерал-лейтенант запаса Фролов, ранее возглавлявший Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского и Главное управление вооружения Минобороны, а в 2018 году ставший исполнительным директором "Роскосмоса" по реализации оборонных программ, "используя служебное положение", вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта они, как следует из материалов дела, "введя в заблуждение представителей заказчика", похитили бюджетные средства при закупке оборудования на сумму не менее 435 млн руб., "которыми распорядились по своему усмотрению".

О каких именно суммах в появившемся в самый последний момент эпизоде со взятками и легализации идет речь, ни следствие, ни адвокаты, с которых взяли подписку о неразглашении, не говорят.

По данным же "Ъ", вмененное в вину получение мзды напрямую связано с разработкой все того же барокомплекса.

По некоторым данным, обвиняемые получали откаты от представителей различных фирм и организаций якобы за то, что соглашались закупать у них "комплектующее оборудование и иные материалы" по ценам, значительно превышающим рыночные.

Защита фигурантов, по данным "Ъ", уже приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела, в котором более 200 томов. Обсуждать с "Ъ" инкриминируемые их клиентам деяния адвокаты не стали. Известно лишь, что никто из фигурантов своей вины не признает.