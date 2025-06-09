Первый серийный морской танкер «Контр-адмирал Халиуллин» для ВМФ РФ заложен на «Окской судоверфи» в Нижегородской области

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Первый серийный малый морской танкер проекта 23630 «Контр-адмирал Халиуллин» для российского флота заложили в Нижегородской области. Торжественная церемония прошла на «Окской судоверфи» в Навашино. Об этом сообщила пресс-служба судостроительного завода.

Специалисты «Окской судоверфи» начали постройку малого танкера проекта 23630. Корабль является первым серийным после головного танкера «Аргунь», заложенного здесь же 18 апреля 2024 года. Новый танкер получил название в честь контр-адмирала Юрия Халиуллина, внесшего большой вклад в подготовку инженерных кадров для ВМФ и поддержание технической готовности кораблей флота.

Мы закладываем первый серийный танкер, названный в честь нашего дорогого учителя, Юрия Михайловича Халиуллина, положившего всю жизнь на служение Отчизне. От имени Главкома ВМФ поздравляю с этим знаменательным событием! Уверен, танкер будет построен в срок.

— заявил на церемонии закладки начальник управления кораблестроения Главкомата ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов.

Как ранее сообщалось, в планах ВМФ построить целую серию малых танкеров проекта 23630 для всех флотов.

Согласно открытой информации, полное водоизмещение танкера составляет более 4700 тонн, длина — 86 метров. Судно предназначено для дозаправки топливом и пресной водой кораблей и судов в море, на рейде и у причала, в том числе и в северных широтах. Скорость полного хода судна — 12 узлов, дальность плавания — 2500 миль при автономности 30 суток. Экипаж судна — 29. На танкере имеется место для размещения группы антитеррора в количестве 8 человек.