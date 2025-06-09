В ВДВ рассказали о применении тяжелого беспилотника С-80 на передовой

Десантники "Днепра" применяют тяжелый беспилотник С-80, способный нести 6 мин

ГЕНИЧЕСК, 7 июн - РИА Новости. Тяжелый цифровой беспилотник С-80 применяется в воздушно-десантных войсках группировки "Днепр" ВС РФ для доставки на передовую грузов массой до 34 килограммов либо, в случае необходимости, для бомбометания на дальность до 10 километров, сообщил РИА Новости офицер десантник с позывным "Мин".

Максимальная бомбовая загрузка дрона составляет шесть мин калибра 82 миллиметра.

"Это наша рабочая лошадка. Изделие С-80 так же является квадрокоптером. У него в чем уникальность? Он работает на цифровых сигналах. Летает на дальность 10 километров. Но у него очень хорошая грузоподъемность: 34 килограмма… Данное изделие оснащено сбросами под мины восемьдесят вторые (калибр 82 миллиметра)", - сказал РИА Новости офицер с позывным "Мин".

Военнослужащий подчеркнул, что в данный момент в группировке "Днепр" БПЛА С-80 используется десантниками только для доставки на передовую материально-технических ценностей, однако в случае необходимости его можно применять и в качестве ударного дрона.

"Можно и по боевому использовать. На данное изделие шесть мин свободно подвешивается и свободно работают", - сообщил офицер.

Сейчас десантники с помощью сверхтяжелого дрона С-80 доставляют своим передовым частям боекомплект, провиант и все необходимое непосредственно на линии боевого соприкосновения.