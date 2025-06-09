Минобороны Латвии подписало контракт на закупку дополнительных ПТРК "Спайк"

Оптико волоконный кабель Spike LR2 хорошо виден после выхода ракеты из пускового контейнера.

ЦАМТО, 6 июня. Минобороны Латвии объявило о состоявшемся 3 июня подписании с немецкой компанией EuroSpike контракта на закупку противотанковых ракетных комплексов "Спайк", а также боеприпасов и другого оборудования.

Стоимость заказа составляет 81 млн. евро. Поставки противотанковых ракетных комплексов в Латвию планируется начать с 2028 года.

Как заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, противотанковые ракетные комплексы "Спайк" уже продемонстрировали свою эффективность и полностью соответствуют требованиям вооруженных сил страны. В этой связи для усиления боевых возможностей подразделений ВС и Национальной гвардии Латвии было принято решение закупить новые системы в дополнение к уже имеющимся ПТРК.

Контракт также предусматривает, что доля участия в поставке предприятий латвийской промышленности составит 30%. Согласно стратегии поддержки оборонной промышленности и инноваций, каждая крупная закупка продукции оборонного назначения в Латвии предусматривает требование участия в ней в объеме до 30% национальной промышленности для обеспечения безопасности поставок и содействия развитию национального ОПК.

ПТРК "Спайк" израильской разработки включает в свой состав ракеты четвертого и пятого поколения, которые обеспечивают высокую точность поражения бронетехники различных типов, включая танки. Канал передачи данных между ракетой и пусковой установкой позволяет оператору оставаться вне досягаемости средств поражения противника, сохраняя контроль над запущенной ПТУР.

Министерство обороны Латвии в 2018 году уже заключило с EuroSpike контракт на закупку ПТРК, который также был реализован с участием национальной промышленности.

Принятые на вооружение ПТУР "Спайк SR" позволяют поражать цели расстоянии 2 км, а 5-го поколения "Спайк LR2" – до 5,5 км.