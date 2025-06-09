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ТАСС

Посадка японского модуля Hakuto-R на Луну завершилась неудачно

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Посадочный модуль HAKUTO-R
Посадочный модуль HAKUTO-R разработки японской компании Ispace.
Источник изображения: Ispace

В сообщении Ispace отмечается, что приоритетом компании сейчас является анализ полученных данных, чтобы установить причину неудачи

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Посадка японского лунного модуля Hakuto-R ("Хакуто-эр"), который также называют Resilience, завершилась неудачно. Об этом заявил на пресс-конференции глава компании-разработчика Ispace ("Айспейс") Такэси Хакамада.

"Мы пришли к выводу, что сложно установить связь с модулем и невозможно завершить миссию. Поэтому можно сказать, что посадка прошла неудачно", - сказал он.

В сообщении компании отмечается, что приоритетом компании сейчас является анализ полученных данных, чтобы установить причину неудачи.

В ходе прямой трансляции примерно за полторы минуты до запланированного времени посадки высота полета модуля резко упала до нуля.

Ispacе уже пыталась отправить свой модуль на Луну в апреле 2023 года. Тогда в последние секунды перед посадкой, пока связь с модулем все еще поддерживалась, он резко ускорился, а в компании сообщили, что связь с ним не будет восстановлена, в связи с чем посадка была признана неудачной.

Hakuto-R разработан японской компанией Ispace, базирующейся в Токио. Высота аппарата составляет 2,3 м. Он был запущен к Луне 15 января с помощью ракеты-носителя Falcon 9 ("Фэлкон-9") американской компании SpaceX ("Спейс-экс"). 

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