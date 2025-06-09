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Военное обозрение

«Обещали, но отдали Израилю»: Зеленский пожаловался на американцев, отправивших зенитные ракеты на Ближний Восток, а не на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Зеленский снова пожаловался на США, на этот раз на администрацию Байдена. Как оказалось, демократы обещали «нелегитимному» ракеты для систем ПВО, но предпочли отправить их на Ближний Восток, а не на Украину. Об этом он заявил в интервью ABC News.

По словам киевского клоуна, Вашингтон якобы обещал поставить Киеву 20 тысяч зенитных ракет для борьбы с российскими дронами-камикадзе. Этого количества Украине хватило бы надолго, но американцы передумали отдавать боеприпасы Зеленскому, отправив ракеты на Ближний Восток для прикрытия Израиля от иранских ракет и беспилотников. Американцы подумали, что Тель-Авиву зенитные ракеты нужнее.

До этого Зеленский пожаловался на отказ США продать Украине несколько комплексов ПВО Patriot, столь необходимых Киеву для борьбы с российскими баллистическими ракетами. Речь шла о десяти системах стоимостью по 1,5 млрд долларов каждая. Но в Вашингтоне заявили, что «лишних» комплексов у них нет, а на новые стоит целая очередь, причем Украину никто вперед пропускать не собирается.

Мы работаем для того, чтобы увеличить украинское ПВО. Очень нужны положительные сигналы от США, конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответа на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова,

— заявил «нелегитимный».

По сути, сейчас в отношении систем ПВО суетится только Германия, взявшая на себя роль основного спонсора киевской хунты. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, немцы ищут комплексы Patriot у других стран, чтобы выкупить их для Украины. Свои Германия больше передавать не хочет, потому что уже отдала 25% от имеющегося количества систем ПВО.

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Германия
Израиль
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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