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Зеленский снова пожаловался на США, на этот раз на администрацию Байдена. Как оказалось, демократы обещали «нелегитимному» ракеты для систем ПВО, но предпочли отправить их на Ближний Восток, а не на Украину. Об этом он заявил в интервью ABC News.
По словам киевского клоуна, Вашингтон якобы обещал поставить Киеву 20 тысяч зенитных ракет для борьбы с российскими дронами-камикадзе. Этого количества Украине хватило бы надолго, но американцы передумали отдавать боеприпасы Зеленскому, отправив ракеты на Ближний Восток для прикрытия Израиля от иранских ракет и беспилотников. Американцы подумали, что Тель-Авиву зенитные ракеты нужнее.
До этого Зеленский пожаловался на отказ США продать Украине несколько комплексов ПВО Patriot, столь необходимых Киеву для борьбы с российскими баллистическими ракетами. Речь шла о десяти системах стоимостью по 1,5 млрд долларов каждая. Но в Вашингтоне заявили, что «лишних» комплексов у них нет, а на новые стоит целая очередь, причем Украину никто вперед пропускать не собирается.
— заявил «нелегитимный».
По сути, сейчас в отношении систем ПВО суетится только Германия, взявшая на себя роль основного спонсора киевской хунты. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, немцы ищут комплексы Patriot у других стран, чтобы выкупить их для Украины. Свои Германия больше передавать не хочет, потому что уже отдала 25% от имеющегося количества систем ПВО.