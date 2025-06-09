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ТАСС

Володин: правительство ФРГ все больше втягивается в военные действия против РФ

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© Сергей Булкин/ ТАСС
© Сергей Булкин/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Так председатель Госдумы прокомментировал планы Германии развернуть производство ракет на Украине

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении президенту Бундестага Юлии Клёкнер и лидерам политических фракций парламента Германии.

"Знаем, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет на Украине. Этим ФРГ все больше втягивается в военные действия против России. К чему это может привести, вы сами понимаете", - сказал Володин, текст обращения размещен на сайте Госдумы.

Он добавил, что в новейшей истории Россия делала все для выстраивания эффективного взаимодействия и экономических связей, которые позволяли ФРГ развиваться. Однако нынешняя правящая верхушка Германии провоцирует столкновения между двумя странами, отметил председатель Госдумы. "Хочет ли этого народ Германии - вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет, мы готовы", - подчеркнул Володин.

5 июня Мерц провел в Вашингтоне переговоры с президентом США Дональдом Трампом, это была первая личная встреча политиков. Канцлер Германии, в частности, призвал Штаты взять на себя политическую ответственность и внести вклад в завершение конфликта на Украине, а также выступил за усиление давления на Россию посредством новых ограничений.

26 мая Мерц сообщил, что Германия сняла все ограничения на дальнобойность оружия, которое Берлин поставляет Киеву. По словам политика, аналогичное решение приняли США, Великобритания и Франция. Мерц не исключил поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые давно просит Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что заявления Мерца по дальнобойному оружию лишь провоцируют продолжение конфликта на Украине. 

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