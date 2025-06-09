Американский производитель боеприпасов Raytheon увеличивает выпуск управляемых ракет «воздух-воздух» AIM-9X до 2500 в год

Источник изображения: topwar.ru

Американский производитель боеприпасов компания Raytheon увеличивает количество ежегодно производимых управляемых ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder, сообщает издание FlightGlobal.

Как ранее заявил оборонный гигант, он расширяет производство этих «популярных» ракет до 2500 единиц в год.

Открытие дополнительных мощностей стало возможным благодаря контракту ВМС США на сумму 1,1 миллиарда долларов, включающими ракеты AIM-9X Block II. В Raytheon отмечают, что этот контракт – крупнейший в многолетней истории программы Sidewinder.

По данным Пентагона, в 2022 году уровень производства AIM-9X составлял порядка 1400 единиц в год, а в прошлом году эта цифра увеличится до 1644 ракет в год.

Несмотря на то что Sidewinders с тепловым наведением в первую очередь рассматривается как оружие класса «воздух-воздух», его также можно запускать с военных кораблей, наземных средств ПВО и вертолетов, таких как, например, ударные вертолеты Bell AH-1Z Корпуса морской пехоты США.

Последний контракт охватывает в общей сложности 1756 ракет Block II Sidewinder, в том числе более 800 штук для зарубежных заказчиков. По данным Raytheon, более 30 стран используют AIM-9X. Вашингтон недавно одобрил крупные продажи этих ракет Норвегии – 300 единиц и Турции – 60 ракет.

Рекордный заказ от ВМС США на ракеты AIM-9X поступил менее чем через год после того, как Пентагон подписал крупный контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на другой боеприпас от Raytheon – усовершенствованную ракету класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 (AMRAAM).

FlightGlobal отмечает, что расширение производства AIM-9X происходит на фоне предупреждений западных экспертов о том, что запасы высокоточных боеприпасов на Западе опасно недостаточны для поддержки затяжных конфликтов высокой интенсивности с современными крупными потенциальными противниками, такими как Россия или Китай.