Войти
Военное обозрение

Американский производитель боеприпасов Raytheon увеличивает выпуск управляемых ракет «воздух-воздух» AIM-9X до 2500 в год

356
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американский производитель боеприпасов компания Raytheon увеличивает количество ежегодно производимых управляемых ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder, сообщает издание FlightGlobal.

Как ранее заявил оборонный гигант, он расширяет производство этих «популярных» ракет до 2500 единиц в год.

Открытие дополнительных мощностей стало возможным благодаря контракту ВМС США на сумму 1,1 миллиарда долларов, включающими ракеты AIM-9X Block II. В Raytheon отмечают, что этот контракт – крупнейший в многолетней истории программы Sidewinder.

По данным Пентагона, в 2022 году уровень производства AIM-9X составлял порядка 1400 единиц в год, а в прошлом году эта цифра увеличится до 1644 ракет в год.

Несмотря на то что Sidewinders с тепловым наведением в первую очередь рассматривается как оружие класса «воздух-воздух», его также можно запускать с военных кораблей, наземных средств ПВО и вертолетов, таких как, например, ударные вертолеты Bell AH-1Z Корпуса морской пехоты США.

Последний контракт охватывает в общей сложности 1756 ракет Block II Sidewinder, в том числе более 800 штук для зарубежных заказчиков. По данным Raytheon, более 30 стран используют AIM-9X. Вашингтон недавно одобрил крупные продажи этих ракет Норвегии – 300 единиц и Турции – 60 ракет.

Рекордный заказ от ВМС США на ракеты AIM-9X поступил менее чем через год после того, как Пентагон подписал крупный контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на другой боеприпас от Raytheon – усовершенствованную ракету класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 (AMRAAM).

FlightGlobal отмечает, что расширение производства AIM-9X происходит на фоне предупреждений западных экспертов о том, что запасы высокоточных боеприпасов на Западе опасно недостаточны для поддержки затяжных конфликтов высокой интенсивности с современными крупными потенциальными противниками, такими как Россия или Китай.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Норвегия
Россия
США
Турция
Продукция
AH-1 Cobra
AIM-9
AMRAAM
Компании
Raytheon
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 10:00
  • 2
Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)
  • 09.06 09:51
  • 9330
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 09:49
  • 2
Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно
  • 09.06 09:26
  • 1
Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет
  • 09.06 09:00
  • 1
Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала Мьянмы - премьер-министр
  • 09.06 07:32
  • 0
По поводу "Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)"
  • 09.06 06:16
  • 1
Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою
  • 09.06 05:53
  • 1
Эксперты рассуждают о защите аэродромов ВКС РФ после атаки, осуществлённой FPV-дронами
  • 09.06 04:28
  • 0
Ответ на "Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США"
  • 09.06 03:55
  • 1
Ответ на "«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки"
  • 08.06 13:25
  • 4
«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки
  • 08.06 09:11
  • 3
Пентагон объявил тендер на технологию защиты бронетехники от дронов
  • 07.06 19:58
  • 0
Что делать? :) (C)
  • 07.06 18:52
  • 1
В Челябинске разработали автоматическую систему ПВО для защиты от дронов
  • 07.06 10:47
  • 1
Создатели «Эльбрусов» пообещали процессор, «в 30-200 раз» превосходящий иностранные