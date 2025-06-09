В КВЦ "Патриот" состоялось заседание Комиссии Минобороны по инновационным проектам и технологиям

ЦАМТО, 6 июня. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" состоялось очередное заседание Комиссии Минобороны РФ по инновационным проектам и технологиям.

Мероприятие было посвящено реализации инициативных разработок, выполняемых российскими предприятиями в интересах решения задач специальной военной операции.

В работе Комиссии приняли участие представители органов военного управления, госкорпорации "Росатом", высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, организаций и предприятий промышленности из различных субъектов Российской Федерации.

В рамках проведения заседания состоялась презентация образцов, разработанных в инициативном порядке отечественными предприятиями промышленности, научно-исследовательскими и образовательными организациями.

Участники заседания рассмотрели предложения органов военного управления об открытии и проведении инициативных работ и ознакомились с инновационными проектами, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Комиссия Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям является действенным инструментом Минобороны России по отбору и реализации инициативных разработок, предлагаемых предприятиями и организациями промышленности.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.