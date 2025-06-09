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ТАСС

Трамп: Украина сама дала РФ основания нанести массированный удар

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Президент США вновь подчеркнул свое негативное отношение к вылазке Киева против военных аэродромов России

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Киев сам дал Москве основания нанести массированный удар, когда устроил вылазки против военных аэродромов России. Об этом заявил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп. Он также отметил, что негативно отнесся к этим действиям Украины против России.

"Ну, они дали [президенту России Владимиру] Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью. Поэтому мне оно и не нравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Вот, теперь будет удар", - сказал американский лидер. Он комментировал упомянутые вылазки Киева и массированный удар, нанесенный в ответ Москвой.

Как заявило ранее Министерство обороны России, этот массированный удар был нанесен "в ответ на террористические акты киевского режима". Как отметило военное ведомство, удар был нанесен "по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ". Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны России.

Трамп также заявил, что не опасается превращения конфликта на Украине в ядерный. "Нет", - ответил он на вопрос на эту тему. "Надеюсь, нет. Надеюсь, нет", - добавил хозяин Белого дома. 

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