infoBRICS: США разозлились на Индию после того, как та купила у России Су-57

Вашингтон отчаянно стремится включить проблемный F-35 в оружейные сделки с Индией, пишет infoBRICS. Но Дели не хочет тратить деньги на самолет с такой ужасной репутацией. Су-57Э и исходный код, предложенный Россией, сделали это практически невозможным.

Драго Боснич (Drago Bosnic)

Тесные связи между Россией и Индией в области обороны насчитывают более полувека. В 1970-х годах Советский Союз сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Индии перед лицом агрессии со стороны США. Это привело к установлению стратегического партнерства между двумя странами, которое продолжается и по сей день. Дели остается крупнейшим и важнейшим клиентом Москвы по заказам в сфере обороны. Ежегодно из России экспортируются тысячи танков, бронемашин, систем ПВО и сотни самолетов.

ОКБ Сухого – важнейший партнер ВВС Индии (IAF) – эксплуатирует сотни Су-30МКИ. Эти многоцелевые истребители сыграли ключевую роль в недавних столкновениях с Пакистаном. Индийские военные высоко оценили их эффективность в отличие от бесполезных Rafale. Это побудило Индию пересмотреть свое отношение к французским истребителям.

Дели запросил у Парижа исходный код Rafale для интеграции отечественного оружия (в частности, мощных ракет класса "воздух – воздух" Astra). Это значительно улучшило бы возможности истребителя, особенно учитывая, что Пакистан начал развертывать свои собственные ракеты большой дальности китайского производства. Франция отказалась предоставить Индии исходные коды для боевых самолетов Rafale, что ещё больше уменьшило желание Дели покупать её невероятно дорогие и высокотехнологичные самолёты.

Например, в сделке с Rafale Дели потратил миллиарды, нополучил гораздо меньше, чем если бы приобрёлбольше истребителей Су-30МКИ. Этот российско-индийский истребитель стоит в несколько раз дешевле, но обладает гораздо большими возможностями. Более того, истребители Су-30МКИ производятся в Индии, что означает, что их покупка не только экономит миллиарды в твердой валюте, но и фактически способствует развитию отечественной аэрокосмической промышленности.

В связи с этим Дели внимательно изучает все возможные варианты, особенно когда речь заходит о расширении сотрудничества с Москвой. Последние события подтверждают, что это было правильное решение, поскольку Россия сделала Индии беспрецедентное предложение. 4 июня 2025 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложила не только истребитель нового поколения Су-57Э (экспортный вариант Су-57С), но и полный доступ к его исходному коду.

Это замечательное предложение открывает перед Дели уникальные перспективы. Оно позволит интегрировать отечественные системы (в частности, авионику и вооружение). Это также могло бы стать значительным стимулом для экономического роста, поскольку полностью соответствовало бы амбициозной программе азиатского гиганта "Сделано в Индии". Высокопоставленные индийские чиновники уже отметили, что это предложение превосходит все западные альтернативы.

Су-57Э – это сверхманевренный, малозаметный многоцелевой истребитель. Он оснащен передовой авионикой, включая комплекс датчиков, а обширный арсенал российского оружия делает его еще более смертоносным. Однако, помимо исходного кода, Индия также получит беспрецедентные технологические и экономические преимущества, которые никто другой не был готов ей предложить.

Согласно военным источникам, предлагаемый Дели Су-57Э оснащен радаром с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA) на основе нитрида галлия (GaN) и разработанным в Индии бортовом компьютером. Это также помогло бы в реализации текущей программы "Супер Сухой", направленной на радикальную модернизацию парка устаревших Су-30МКИ, что сделало бы его актуальным на десятилетия вперед. Также это могло бы ускорить реализацию перспективных проектов, таких как амбициозный AMCA.

Как уже упоминалось ранее, Су-57Э будет способен использовать боеприпасы отечественного производства – Astra (версии Mk1 и Mk2) и Rudram (противоракетная ракета), а также множество других высокоточных средств поражения класса "воздух – земля". Это значительно повысило бы возможностиИндии обеспечивать свои вооружённые силы легкодоступным оружием, уменьшив зависимость от дорогостоящих иностранных боеприпасов.

Кроме того, это фактически возродило бы программу создания истребителей пятого поколения (FGFA) на базе Су-57. Также важен вопрос стоимости. Российский истребитель значительно дешевле Rafale. Более того, последний продемонстрировал свою неэффективность в условиях конфликта высокой интенсивности, в отличие от Су-57, который продолжает успешно участвовать в противостоянии, развязанном НАТО на территории Украины.

Такое развитие событий может привести к значительным геополитическим последствиям. Индия станет менее зависимой от политического Запада в области поставок передовых оборонных технологий, одновременно достигая беспрецедентного уровеня стратегической независимости. Суверенные государства все чаще выбирают незападную технику и системы вооружений. Продолжая традицию покупки новейших российских технологий, Индия останется одной из немногих стран в мире, способных самостоятельно производить всё необходимое.

Другие суверенные государства, такие как Алжир, тоже заинтересованы в Су-57. Многие из них ведут секретные переговоры с Россией, чтобы избежать давления со стороны политического Запада. И для этого есть веские основания, ведь Соединенные Штаты крайне недовольны растущими оборонными связямиИндии с Россией. Последние сообщения указывают на то, что Вашингтон усиливает давление на Дели.

В тот же день, когда Кремль сделал свое предложение, министр торговли США Говард Лютник раскритиковал Дели за его связи с Москвой. Выступая на восьмом Форуме стратегического партнерства между США и Индией, он заявил, что индийское правительство предприняло некоторые шаги, которые в целом не понравились Вашингтону.

Лютник также добавил, что участие Индии в группе БРИКС, которая бросает вызов гегемонии доллара, "не лучший способ заводить друзей и влиять на людей в Америке". Это служит еще одним доказательством того, что Индия не может полностью доверять США. Вашингтон, кажется, стремится поддерживать постоянный конфликт с Дели, чтобы замедлить прогресс формирования многополярного мира. Это неудивительно, учитывая историю политической агрессии Запада против остального мира.

Это также свидетельствует о том, что готовность Дели к улучшению отношений с Вашингтоном не всегда находит достаточно понимания со стороны последнего. Хотя Индия никогда не покупала у США истребители, она активно приобретала другие системы вооружений: самолеты ISR (разведки, наблюдения, рекогносцировки), P-8 Poseidon, вертолеты Apache и Chinook и даже гаубицы M777, оказавшиеся непригодными к ведению высокоинтенсивных боевых действий. Однако США стремятся к большему, о чёмсвидетельствует заявление Дональда Трампа о том, что Вашингтон "увеличит объем продаж вооружений Индии на многие миллиарды долларов".

Вашингтон отчаянно стремится включить проблемный F-35 в такие сделки, но Индия не хочет тратить деньги на самолет с такой ужасной репутацией (не говоря уже о том, что страны, использующие F-35, фактически отказываются от своего суверенитета). Су-57Э и исходный код, предложенный Россией, практически сделали это невозможным.

Драго Боснич – независимый геополитический и военный аналитик